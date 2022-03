Zwarte doos 737 China Eastern gevonden

De eerste van de twee vluchtrecorders van het vliegtuig dat afgelopen maandag neerstortte is terecht. Mogelijk kunnen de gegevens in deze zwarte doos meer informatie geven over de oorzaak van de crash.

Het toestel steeg om 13:10 uur lokale tijd op vanuit Kunming. De machine, met registratie B-1791, was onderweg naar Guangzhou. Na iets meer dan een uur te hebben gevlogen crashte de 737 in de buurt van Wuzhou. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat het toestel in nog geen drie minuten 7,5 kilometer daalde. Op sociale media verschenen beelden van rook in het bergachtige gebied waar de machine neerkwam. Alle 132 inzittenden kwamen om het leven.

Boeing 737 van China Eastern Airlines stortte neer in de buurt van Wuzhou © Flightradar24.com

Zwarte doos 737

Twee dagen na de crash kwam de Chinese Burgerluchtvaartadministratie (CAAC) met het nieuws dat de cockpit voice recorder gevonden is. “Een eerste inspectie toonde aan dat de buitenkant van de recorder ernstig beschadigd is, maar de opslageenheden, hoewel ook enigszins beschadigd, zijn relatief compleet”, aldus Zhu Tao, functionaris van de CAAC, op een persconferentie, geciteerd door The Guardian. De zwarte doos wordt naar een instituut in Beijing gestuurd om te worden gedecodeerd. Hoelang dit duurt, hangt af van de schade die de recorder opliep.

A China Eastern Airlines Boeing 737-800 operating flight MU5735 has reportedly crashed near Wuzhou in southern China. Initial reports say 133 onboard.pic.twitter.com/iipgQYGkhK — WLVN Analysis🔍 (@TheLegateIN) March 21, 2022

Het was voor onderzoekers moeilijk om te werken gezien de omstandigheden na de crash. Behalve dat de machine in een bergachtig gebied terechtgekomen was, maakte de brand het er niet makkelijker op. Momenteel heeft de politie een controlepost opgezet bij het dorp Lu, dicht bij de plaats waar de fatale crash zich voordeed. Verder krijgen journalisten geen toegang met tot de rampplek. Vice-premier Liu He reisde naar de regio Guangxi af om toezicht te houden op de zoek- en reddingsoperaties.