Aeroflot wil weer naar het buitenland

Aeroflot, de nationale luchtvaartmaatschappij van Rusland, is voornemens het aantal vluchten weer op te bouwen. Gezien de beperkingen kan dat alleen naar ‘bevriende landen’.

Sinds 8 maart voert Aeroflot geen internationale vluchten meer uit, met uitzondering van bestemmingen in Wit-Rusland. Binnenkort hoopt het bedrijf het aantal internationale vluchten weer op te bouwen. Hoewel er, vanwege de oorlog in Oekraïne, niet veel landen zijn die Russische vliegtuigen nog toelaten zijn er toch enkele ‘vriendelijke’ bestemmingen voor de Russische passagier. Volgens minister van Transport Vitaly Savelyev zijn er 32 maatschappijen uit 22 landen die nog steeds naar Rusland vliegen. Arabische maatschappijen kennen bijvoorbeeld geen restricties, maar ook vanuit andere landen kan er nog direct naar Rusland gevlogen worden.

Een voorbeeld hiervan is Sri Lanka. Afgelopen dinsdag meldde Aeroflot dan ook dat het vanaf 8 april weer drie keer per week vanuit Moskou op en neer zal vliegen naar Bandaranaike International Airport. Daarnaast gaat de maatschappij weer vliegen naar Iran, Azerbeidzjan, Armenië, en Kyrgyzstan. Zo wordt het geslonken netwerk weer aangesterkt met vijf internationale verbindingen. Op de route naar Sri Lanka zal Aeroflot de Boeing 777 inzetten. Voor de middellange afstanden zal het gebruikmaken van de Airbus A321, en de kortere trajecten worden met de Sukhoi Superjet uitgevoerd.

Westerse sancties

Echter, het is nog maar de vraag hoe lang Aeroflot met haar (middel)langeafstandsvloot kan blijven vliegen. Vanuit Europa en de Verenigde Staten worden al ruim een maand geen onderdelen meer geleverd. De sancties zullen naar verwachting op termijn grote gevolgen hebben voor Aeroflot, dat 118 Airbus- en 59 Boeing-toestellen in dienst heeft die langzamerhand weer aan onderhoud toe zijn. Dat er een herstructurering, en mogelijke kannibalisering in het verschiet ligt lijkt onvermijdelijk.

Daarbij komt dat een overgrote meerderheid van de vliegtuigen in eigendom is van leasemaatschappijen. Deze hebben het gros van de leaseovereenkomsten met Russische maatschappijen opgezegd, maar onder meer Aeroflot weigert de toestellen terug te geven. Om importheffingen en belastingen te voorkomen zijn veel machines bovendien geregistreerd op Bermuda. Vanwege het gebrekkige toezicht op de conditie van de toestellen besloot dat land echter de luchtwaardigheidscertificaten in te trekken, waardoor tientallen jets tijdelijk aan de grond kwamen te staan.

Een ‘oplossing’ kwam vanuit Moskou, waar een wet werd ingevoerd die feitelijk beslag legt op de in Rusland aanwezige leasevliegtuigen. Savelyev was op dit gebied erg stellig: “We houden hoop en we geven ook niks terug. Als we dat zouden doen zouden we achterblijven zonder vliegtuigen.” Ook kunnen maatschappijen de vliegtuigen zonder luchtwaardigheidscertificaat overschrijven naar het Russische register, waardoor deze het luchtruim wel weer mogen kiezen.