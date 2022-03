Kamer stemt over tweede Kaagbaan

Omliggende dorpen zitten er niet op te wachten, maar een meerderheid van de Tweede Kamer zien het wel zitten: de reservering van de Tweede Kaagbaan blijft.

D66 diende een motie in om een streep door de plannen van een zevende baan op Schiphol te zetten. Door de aanleg zou de luchthaven verder kunnen groeien, iets waar de partij niet de voorkeur aangeeft. “Als je realistisch bent, kun je je afvragen of groei van Schiphol überhaupt mogelijk is”, zei D66-kamerlid in februari tegen NH Nieuws. “De problemen met onze natuur, het klimaat en de geluidsoverlast zijn te groot. Dus een extra landingsbaan is niet aan de orde.” De partij ziet liever woningen gebouwd worden. Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, denkt dat de vliegveiligheid door de aanleg van de Tweede Kaagbaan niet in het geding komt. Dat was reden voor de meerderheid van de partijen om de plannen niet te schrappen.

Gevolgen Tweede Kaagbaan

Door de baan parallel aan de Kaagbaan aan te leggen zou dat ten koste gaan van een deel van het dorp Rijsenhout. Rijsenhout bevindt zich ten zuiden van Schiphol en zou het bij een realisatie van de baan moeten ontgelden. Uit een eerder onderzoek bleek al dat de gemiddelde inkomens in vergelijking met andere dorpen daalden, de woningwaarde afnam, het dorp vergrijsde en er niet meer wordt gebouwd. Dat laatste is niet toegestaan wegens de geluidsregels van Schiphol. Rijsenhout vreest voor een ‘spookdorp’.

De locatie van een parallelle Kaagbaan © Up in the Sky

Dat een meerderheid van de Tweede Kamer de plannen voor een zevende startbaan niet van de baan veegt, komt hard aan bij het dorp. “Ik ben uiterst teleurgesteld, want dat betekent dat de reservering voorlopig nog de schaduw over de leefbaarheid in Rijsenhout zal blijven werpen. Maar we blijven strijden!”, zegt Hans van der Meulen, voorzitter van de dorpsraad in Rijsenhout, tegenover NH Nieuws.