‘Problemen voor de 737 MAX 10’

De Federal Aviation Administration (FAA) heeft Boeing in een brief gewaarschuwd dat het bedrijf mogelijk geen certificering voor het einde van het jaar krijgt voor de 737 MAX 10. Dat meldt persbureau Reuters.

Ian Won, de operationeel directeur van de FAA-afdeling die Boeing controleert, heeft de vliegtuigbouwer in de brief verzocht om meer informatie en een planning. Er werd geïnformeerd naar zowel de 737 MAX 10, de verlengde versie van de geplaagde 737 MAX, en de inmiddels meermaals vertraagde 777-9 (ook bekend als de 777X). Beide toestellen moeten nog gecertificeerd worden door de FAA.

“Wat betreft de voortgang van de Boeing 737-10 voorziet de FAA significante uitdagingen, wil het toestel aan de richtlijnen gaan voldoen”, aldus Won. Hij waarschuwt bovendien dat de planning van de certificering van de 737 MAX 10 and 777-9 door Boeing “achterhaald zijn” en “niet langer rijmen met de voortgang van de projecten”. Boeing geeft op zijn beurt aan dat “er geen updates zijn buiten onze eerdere gedeelde verwachtingen. We werken eraan documentatie en data te verstrekken in lijn met de eisen van de FAA.”

Won’s brief refereert aan de Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act, die vanaf december 2022 gevolgen heeft voor de certificeringstandaard van vliegtuigen. Als de goedkeuring van de MAX voor die tijd niet rond is moet Boeing mogelijk een reeks van aanpassingen doorvoeren. Uitstel kan verleend worden, maar enkel door het Amerikaanse Congres. Voor de 777-9 lijkt dit sowieso nodig te zijn aangezien de FAA reeds in mei 2021 aangaf dat het type waarschijnlijk niet voor mid-2023 goedgekeurd kan worden.