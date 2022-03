Zomer bijna begonnen op Schiphol

Aanstaande zondag 27 maart begint de zomer op Schiphol, wat betreft de dienstregeling dan. Deze zomer komen er, naast uitbreidingen van bestaande routes, negen nieuwe bestemmingen bij. Ook zijn er twee nieuwe maatschappijen die Schiphol zullen aandoen.

Luchtvaartmaatschappijen voegen negen nieuwe bestemmingen toe aan het netwerk van Schiphol. KLM keert terug naar het Amerikaanse Austin en TUI fly voegt naast Dakar in Senegal en Kavala in Griekenland de Tunesische bestemmingen Djerba en Enfidha toe. Daarnaast gaat EasyJet vanaf Schiphol vliegen op Brindisi in Italië en zal ook deze zomer Milaan Bergamo aanbieden. ITA Airways zal als opvolger van Alitalia naar Milaan en Rome vliegen.

Op Jeddah zal door Saudia worden gevlogen en de uit de as herrezen maatschappij Flybe verbindt Amsterdam deze zomer met East Midlands. Nieuwkomer is ook Amelia, dat twee keer per dag tussen Straatsburg en Schiphol gaat vliegen.

Op Schiphol is daarmee een duidelijk (begin van een) herstel van de coronapandemie zichtbaar. “Dankzij de versoepelingen die zijn doorgevoerd door Nederland en andere EU-lidstaten, zien we de vraag naar vliegreizen stijgen. Deze zomer is de capaciteit in Europa daarom met tien procent uitgebreid ten opzichte van vorig jaar”, aldus KLM. Met 167 rechtstreekse bestemmingen is het aanbod uitgebreid, en biedt de maatschappij bijna weer hetzelfde als voor de coronacrisis.

Onveranderd blijft de situatie omtrent Oekraïne: ook met de start van het zomerseizoen zal er vanaf Schiphol niet gevlogen worden naar Moskou, St. Petersburg, Kiev en Minsk.