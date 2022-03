VNC: “Niet blij met deze ontwikkeling”

KLM, Transavia, Corendon en TUI gaven vorige week aan te stoppen met de mondkapjesplicht. Maar er is nog veel onduidelijk, aldus VNC.

Vanaf woensdag 23 maart was het in Nederland niet langer nodig in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Echter, in het vliegtuig en op luchthavens bleef de plicht van kracht. De luchtvaartmaatschappijen verzetten zich daartegen omdat ze vreesden dat het aantal agressieve passagiers hierdoor zou toenemen. Eensgezind besloten ze deze verplichting af te schaffen. Toch is hiermee de rust voor het personeel nog niet weergekeerd. “We krijgen de afgelopen dagen veel vragen van onze leden met één gemene deler: hoe de stewardessen nu aan boord moeten handelen is compleet onduidelijk. Wij hebben KLM met klem verzocht om meer duidelijkheid”, zegt FNV-bestuurder Birte Nelen in gesprek met de Telegraaf. Ze vervolgt: “Passagiers hebben vervolgens ook nog hun eigen mening en weigeren soms naast iemand te zitten die geen mondkapje op heeft. Ook in crews verschilt men van mening hoe dit aangepakt moet worden. Het leidt niet tot minder gedoe.”

VNC niet te spreken over besluit

Buiten Nederland zijn er eveneens maatschappijen die niet langer handhaven op de mondkapjesplicht. Het Engelse Jet2, dat tevens op Schiphol vliegt, maakte als eerste maatschappij bekend dat het dragen van een mondkapje niet meer verplicht is. Tóch is het niet zo dat in de hele wereld het dragen van een gezichtsmasker afgeschaft wordt. Soms komt het voor dat het in het ene land op moet, terwijl het andere land daar soepeler in is. “Soms is het zelfs anders voor de crew tijdens de vlucht. Wij zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met deze ontwikkeling. Er wordt nu een bepaalde verwachting gewekt, waar niet aan voldaan wordt. De regels zijn onlogisch, terwijl we juist minder incidenten aan boord willen”, aldus Chris van Elswijk, voorman van vakbond VNC.

KLM laat weten dat dit voor ‘ingewikkelde’ situaties kan zorgen. “Naar de Verenigde Staten wordt er bijvoorbeeld wel op toegezien, omdat het dragen van een mondkapje een verplichting is vanuit de Amerikaanse overheid. De Nederlandse overheid heeft aangegeven dat KLM niet hoeft te handhaven aan boord als er een conflict dreigt”, aldus een woordvoerder van de maatschappij. Daarmee zit KLM in een impasse. Vorige week gaf de luchtvaartmaatschappij aan niet meer toe te zien op het dragen van de mondkapjes, maar andere landen zijn daar dus strenger op.