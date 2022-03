Vliegtuig met bekende zangeres aan boord maakt noodlanding

Het vliegtuig waar de Amerikaanse Miley Cyrus in reisde, was genoodzaakt een noodlanding te maken na te zijn getroffen door blikseminslag.

De zangeres, die onder meer bekend is van het nummer Wrecking Ball, vertrok onderweg naar Paraguay. Daar zou ze optreden op het Asunciónico Music Festival, waar onder meer Foo Fighters, Machine Gun Kelly en Doja Ca zouden spelen. Alle optredens zijn afgeblazen als gevolg van het slechte weer.

Op weg naar Paraguay werd het vliegtuig volgens NBC News met Cyrus aan boord, getroffen door blikseminslag. Hoewel dit niet per se direct schade aanricht, besloten de piloten tot een noodlanding. De naam van de maatschappij waarmee de zangeres reisde is onbekend, evenals het vliegtuigtype en de plaats waar de noodlanding is gemaakt. Evenmin is duidelijk hoe de zangeres haar reis vervolgde. Vandaag staat een ander optreden in Brazilië gepland.

I love you

Haar optreden in Paraguay moest Cyrus in elk geval annuleren. “Aan mijn fans en iedereen die bezorgd is na het horen over mijn vlucht naar Asunción. Ons vliegtuig is in een grote onverwachte storm beland en door bliksem geraakt”, schreef ze op haar sociale media. Ze plaatste er een video bij waarop onweer te zien is vanuit het vliegtuigraampje. Ondanks de blikseminslag laat de zangeres weten dat ze het goed maakt. “Mijn crew, band, vrienden en familie die allemaal met me meereisden zijn veilig na een noodlanding. We waren helaas niet in staat om naar Paraguay te vliegen. I LOVE YOU”, voegde ze eraan toe.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 23, 2022

De actrice Jennifer Lawrence werd in november vorig jaar eveneens geconfronteerd met een noodlanding. In dit geval was een technisch mankement de oorzaak. De Amerikaanse deed er een boekje over open waarin ze uiting gaf aan haar angsten.

Blikseminslag vliegtuig

Vorige generaties vliegtuigen zijn vooral beschermd tegen bliksem doordat ze gemaakt zijn van elektrisch geleidende materialen zoals aluminium. Hierdoor is een vliegtuig een soort van vliegende kooi van Faraday. Deze ‘kooi’ van elektrisch geleidend materiaal zorgt ervoor dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. De constructie van een vliegtuig is zo gemaakt dat als er een inslag plaatsvindt de elektriciteit naar de bliksemafleider, bijvoorbeeld aan het eind van de vleugel, wordt geleid. Nieuwere vliegtuigen zoals de A350’s, 787’s en E195’s bestaan voornamelijk uit composiet en composieten geleiden niet. Daarom worden composietonderdelen vaak voorzien van een dun koper gaas zodat de elektriciteit van een inslag toch naar de bliksemafleider kan worden geleid. Vliegtuigen zijn dus voorzien van genoeg afleiding tegen dit gevaarlijke natuurfenomeen.