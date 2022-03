Airbus in nieuwe livery voor ITA Airways

De eerste Airbus A350 van ITA met de nieuwe livery is een feit. Op sociale media toont de luchtvaartmaatschappij beelden van het felblauwe toestel dat vernoemd is naar voetballer en coach Marcello Lippi.

De nieuwe kleuren van ITA, de opvolger van Alitalia, waren eerder dit jaar voor het eerst te zien op een Airbus A320. De Airbus A350-900 die nu in het blauw wordt afgeleverd, werd oorspronkelijk besteld door Hong Kong Airlines. Hier is het vliegtuig echter nooit in dienst gekomen als gevolg van de krimp van de markt door de coronapandemie. Van het verfproces in het Franse Toulouse deelde de maatschappij beelden op onder andere Twitter.

Betekenisvol kleurenschema

De nieuwe livery is grotendeels felblauw. De staartsectie is getooid in de kleuren van de Italiaanse vlag: groen, wit en rood. De gekozen kleur blauw noemt men Savoy-blauw, vernoemd naar het Huis van Savoy. Onder deze adellijke dynastie werd Italië in 1861 een eenheidsstaat. Toch zal deze blauwtint veel Italianen doen denken aan de kleur van het nationale voetbalelftal, zeker met de naam van een voormalig stervoetballer op de romp.

Toekomst

ITA gaat het toestel inzetten op een van de langeafstandsroutes die zij onderhoudt. De maatschappij is voornemens de vloot uit te breiden tot wel 105 toestellen in 2025. Dit zou bijna een verdubbeling zijn van de huidige 55 stuks. De vloot is nu opgebouwd uit achttien Airbus A319’s, dertig Airbus A320-200’s en zeven Airbus A330-200’s. Net als het routenetwerk is een deel van deze toestellen afkomstig van Alitalia.