Waar zijn de vliegtuigen van Oekraïense maatschappijen?

Diverse Oekraïense maatschappijen hebben hun vloot, of een significant deel daarvan, ondergebracht op veilige locaties.

De vliegvelden in Oekraïne worden, gezien de strategische waarde, gezien als onveilig voor de opslag van vliegtuigen. Veel leasemaatschappijen en verzekeraars wilden daarom dat hun vliegtuigen naar andere landen zouden worden gebracht toen dit nog mogelijk was.

Ukraine International

Een deel van de vloot van Ukraine International Airlines, de nationale maatschappij van Oekraïne, staat nog in Kiev. Enkele andere toestellen van de maatschappij staan in het Spaanse Castellón of in Belgrado, de hoofdstad van van Servië. Een enkele Boeing 737 van UIA zou op Tarbes–Lourdes–Pyrénées Airport zijn gestald, in het zuiden van Frankrijk.

Oekraïense maatschappijen

Overige Oekraïense maatschappijen, zoals Bees, SkyUp, Azur Air Ukraine en Windrose Airlines hebben ook een deel van hun vloot in het buitenland opgeslagen. Zo staan er 737’s van Bees in het Franse Montpellier en is de vloot van SkyUp deels in Belgrado, Chisinau, Tallin en Iasi beland.

Bekend

Over de situatie op Oekraïense vliegvelden is, naast het feit dat deze met enige regelmaat het doelwit zijn van gerichte aanvallen, weinig bekend. Er zijn nog geen beelden naar buiten gekomen van beschadigde passagiersvliegtuigen. Wel ging enkele weken geleden de Antonov An-225 verloren.