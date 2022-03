Willens en wetens bouwen: bedreiging voor Schiphol?

Klachten over geluidsoverlast: rond Schiphol is het niets ongewoons. De komende jaren worden rond de luchthaven echter 150.000 woningen gebouwd, terwijl nu al bekend is dat de toekomstige bewoners last zullen krijgen van het geluid.

Op ten minste 115 toekomstige bouwlocaties in Nederland zal volgens de adviesnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sprake zijn van te veel vliegtuiglawaai voor een gezonde woonomgeving. De Natuur- en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland (resp. NMNH en NMZH) en enkele bewonersorganisaties brengen dit naar voren als resultaat van eigen onderzoek. In de analyse komt naar voren dat geluidshinder in een gebied tot wel veertig kilometer van de luchthaven, te hoge gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De maximale hoogte in decibel waar men op een gezonde manier aan blootgesteld kan worden is 45 decibel (dB) overdag en 40 dB ’s nachts, aldus de WHO.

Geluidshinder en bouwprojecten

In het gebied, dat zich bevindt tussen Heiloo in het noorden en Katwijk en Nieuwkoop in het zuiden, liggen al honderdduizenden woningen. De geplande bouwprojecten, omstreeks 81.000 woningen, liggen binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Ook in de gemeentes Haarlemmermeer (23.000) en Zaanstad (9400) gaat het om veel geplande woningen binnen dit gebied. Omliggende gemeentes Diemen, Beverwijk en Amstelveen kennen ieder zo’n 5500 geplande woningen die niet voldoen aan de WHO-norm. De milieuorganisaties en de bewonersgroepen willen dat Schiphol van Rijkswege tot vermindering van de geluidsoverlast dwingen. Mochten de genoemde partijen in het gelijk gesteld worden dan zou dat kunnen leiden tot gedwongen krimp van het aantal vliegbewegingen op Schiphol.

Toekomst en de politiek

In het regeerakkoord van kabinet Rutte IV is vastgelegd dat in 2022 meer duidelijkheid komt over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. De verantwoordelijke minister Mark Harbers (VVD) heeft op veertien maart jl. de Kamer schriftelijk laten weten dat de toekomst van Schiphol zeker is. De minister heeft eerder aangegeven recht te willen doen aan de omwonenden en het milieu, maar ook zeker de hub-functie van Schiphol te willen behouden. Gezien de heersende woningcrisis staat de politiek dus voor een lastige keuze: het in de wind slaan van het WHO-advies, niet bouwen of gedwongen krimp van Schiphol. De grootste luchthaven van Nederland bevindt zich wederom in een lastig parket. Nu door geluidshinder.