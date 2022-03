Beroemd Buffalo Airways koopt eerste straalvliegtuig | Video

Het door de televisieserie ‘Ice Pilots NWT’ beroemd geworden Buffalo Airways heeft haar eerste straalvliegtuig aangeschaft: een Boeing 737-300SF.

Buffalo Airways is een van de laatste maatschappijen ter wereld die onder andere de Douglas DC-3 en DC-4 commercieel inzet. De maatschappij heeft een diverse vloot van klassieke propellervliegtuigen die nog dagelijks vliegen.

Buffalo

Het bedrijf richt zich primair op het uitvoeren van vrachtvluchten naar afgelegen gemeenschappen in het noorden van Canada. Omdat er vaak geen wegen naar deze plaatsen zijn moet alle vracht per vliegtuig worden geleverd. Buffalo Airways kiest over het algemeen voor de inzet van de oudere toestellen vanwege de beperkte faciliteiten die nodig zijn om een dergelijk vliegtuig te kunnen ontvangen.

737

Het vliegtuig een kwestie, een Boeing 737-300 uit 1986, staat momenteel in Engeland voor groot onderhoud. Wanneer het toestel naar Canada vertrekt is nog onbekend. Buffalo Airways is al wel op zoek naar piloten voor hun nieuwste aanwinst. Op televisie zal de 737 in ieder geval niet meer te zien zijn, de serie die de maatschappij volgde stopte in 2014.