Fokker blijft in Nederland na een tumultueuze week

GKN Fokker blijft in Nederland gevestigd. Topman John Pritchard meldt dat de aanstaande reorganisatie van het bedrijf niet betekent dat het uit Nederland verdwijnt. Net als een groot deel van de luchtvaartindustrie heeft GKN Fokker het zwaar te verduren gehad tijdens de coronacrisis.

Het bedrijf uit Papendrecht, dat kabels, vleugels, staarten en landingsgestellen fabriceert voor diverse vliegtuigbouwers, inclusief voor de de F-35 van Lockheed Martin, voert de productie weer op. Vorige week werd bekend dat twee vestigingen van Fokker in Nederland gaan sluiten. Het betreft de vestigingen in Helmond en Hogerheide.

Centralisatie

Pritchard, de Brit die de scepter zwaait bij het iconische bedrijf, geeft aan dat de naam Fokker en de activiteiten van het bedrijf in Nederland blijven voortbestaan. De activiteiten worden echter gecentraliseerd. Dit houdt in dat medewerkers van de te sluiten faciliteiten of naar Papendrecht of naar Hoogeveen moeten meeverhuizen of elders werk moeten zoeken. In Hoogerheide en Helmond werkt met 1350 medewerkers bijna een derde van het personeel.

Noorse F-35 landend op het Friese beton. De remparachute-behuizing is zichtbaar boven de motoruitlaat © Leonard van den Broek

De topman moet de vakbonden weten te overtuigen van zijn intenties met Fokker, thans een Nederlandse tak van Brits moederbedrijf GKN Aerospace. Pritchard begrijpt de zorgen maar heeft hier ogenschijnlijk vertrouwen in: “Ik heb het personeel toegesproken over deze beslissing. Er was veel emotie, omdat mensen gehecht zijn aan hun werkplek. Het zal even duren voordat de gemoederen bedaard zijn.” Hij benadrukt dat de centralisatie van het bedrijf nodig is om niveau te behouden en talent aan te trekken. Deze week praat het bedrijf met de vakbonden onder andere over de voorgestelde verhuis- en vertrekregeling.

Brexit en Fokker

Na het vertrek van Shell en Unilever naar het Verenigd koninkrijk valt de link met een mogelijk vertrek van Fokker te leggen. Beide bedrijven vertrokken na de Brexit. Pritchard zegt dat dit niet aan de orde is doordat GKN als speler in een mondiale markt minder last heeft van het vertrek van de Britten uit de EU. GKN Aerospace heeft vestigingen in Nederland en Zweden en is zo ingevoerd in de interne Europese markt. Dit neemt voor het bedrijf voordelen met zich mee zoals de mogelijkheid aanspraak te maken op Europese innovatiefondsen. De investering van € 70 miljoen in de uitbreiding en vernieuwing van een fabriek voor kabels lijkt te bevestigen dat het bedrijf, al dan niet onder de naam Fokker, voorlopig niet vertrekt uit Nederland.