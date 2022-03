Luchtmachtoefening Frisian Flag van start

Vandaag is Frisian Flag weer van start gegaan op de vliegbasis Leeuwarden. Tijdens deze oefening trainen jachtvliegers uit verschillende landen samen in het uitvoeren van complexe missies.

De oefening duurt van maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april. ‘s Avonds en in het weekend worden geen oefenmissies gevlogen. Het trainingsgebied bevindt zich met name boven de Noordzee, maar er zal ook worden gevlogen boven Noord-Nederland, de Marnewaard en het NAVO-oefenterrein de Vliehors op Vlieland.

Internationale samenwerking heeft zijn waarde bewezen tijdens missies in het verleden, zoals boven Kosovo, Afghanistan en Irak. Door middel van oefeningen als Frisian Flag worden vliegers voorbereid op dreigende situaties waarbij in internationaal verband wordt opgetreden. Hoewel in de huidige situatie in Oekraïne geen luchtmachtinzet valt te verwachten, zou dit op korte termijn kunnen veranderen.

Canadese CF-18 Hornet © Remco de Wit

Italiaanse Tornado IDS © Remco de Wit

Remco de Wit stuurde ons bijgaande foto’s van de aankomst van de vliegtuigen vooraf aan Frisian Flag. De meeste deelnemende toestellen met personeel kwamen eind vorige week al naar Leeuwarden. De Canadese luchtmacht neemt deel met zes CF-18 Hornets, de Italiaanse met Tornado’s en Typhoons. Frankrijk heeft enkele Rafales van de marine gestuurd en Mirage 2000D’s van de luchtmacht. Polen en Duitsland hebben vanwege de Oekraïense crisis hun deelname afgezegd. De Amerikaanse luchtmacht stuurt een aantal F-16’s van de vliegbasis Aviano in Italië. De Koninklijke luchtmacht zelf neemt deel met F-16’s, F-35’s, AH-64 Apache gevechtshelikopters en een C-130 Hercules.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website van Frisian Flag!

Rafale M van de Franse marine met speciale staartbeschildering © Remco de Wit