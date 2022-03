Luchtvaartsector krabbelt op in het grote India

Op de eerste dag van de heropening van India voor regulier vliegverkeer wordt duidelijk dat maatschappijen maar wat graag terugkeren naar het land. Ook KLM gaat richting de zomermaanden weer werken aan de heropbouw van de vluchten naar Indiase luchthavens.

Vrijwel de hele wereld neemt afscheid van de maatregelen tegen het coronavirus. Enkele landen houden echter vast aan inreisbeperkingen, zo ook India, tot gisteren. Vanaf 27 maart krabbelt het reguliere luchtvaartverkeer richting India weer op. Na ruim twee jaar staat het land vliegverkeer van buiten de eigen landsgrenzen weer toe zonder grote beperkingen. In het gigantische land werden binnenlandse vluchten nog wel uitgevoerd tijdens de coronacrisis.

Eerder dit jaar was er al sprake van versoepeling in de regelgeving, maar sinds gisteren keert India terug richting de situatie van voor corona. Met 1,3 miljard Indiërs op het subcontinent betekent dat een serieuze impuls voor de wereldmarkt. Zeker in de toekomst zal vanuit India als opkomende economie de vraag naar vliegreizen blijven groeien. Alleen al in 2022 zullen er wekelijks zo’n 3.200 vluchten van en naar India uitgevoerd worden. Tussen de heropening en 29 oktober, de luchtvaartzomer aldus IATA, vliegt IndiGo wekelijks 505 keer van en naar India.

©Nisarg Vyas

Daarnaast gaan ook AirIndia, AI Express, SpiceJet, Go First en Vistara elk honderden vluchten aanbieden. Bovendien gaan de niet-Indiase maatschappijen per week 1.783 vluchten uitvoeren. Meer dan zestig maatschappijen nemen dit aantal voor hun rekening. Vanuit het Midden-Oosten zien we naast Emirates als absolute marktleider met 170 vluchten, Oman Air met 115, Qatar Airways met 99 en Etihad met 80 vluchten. Maar niet alleen deze maatschappijen doen een duit in het zakje. Ook de Europese maatschappijen British Airways, Lufthansa en KLM doen mee met respectievelijk 49, 32, en 18 vluchten. Een andere grote speler is Singapore Airlines met 65 wekelijkse vluchten. Andere maatschappijen zoals Qantas en American Airlines gaan eveneens flink vliegen op Indiase bestemmingen.