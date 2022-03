Ook tweede zwarte doos Chinees toestel terecht

De Chinese staatsmedia bevestigen dat nu ook de tweede zwarte doos van de gecrashte China Eastern Airlines-Boeing 737-800 is gevonden. Het betreft de flight data recorder, de andere zwarte door, de cockpit voice recorder, was al eerder gevonden.

Bij het neerstorten van vlucht MU5735 kwamen alle 132 inzittenden om het leven. Het is daarmee de dodelijkste vliegramp in China in zo’n dertig jaar. Duizenden search-and-rescue medewerkers zochten de afgelopen dagen tussen de wrakstukken van het gecrashte toestel naar de zwarte dozen en naar mogelijke aanwijzingen die iets kunnen zeggen over de toedracht van het tragische incident. Nu beide zwarte dozen terecht zijn zullen deze geanalyseerd worden, wat doorgaans al na enkele dagen resultaten kan opleveren.

Anderhalve meter onder de grond

In navolging van de recorder met de stemopnames is de doos met de vluchtanalyse naar Peking gestuurd voor onderzoek. De eerste was zwaar beschadigd, zodat deze eerst opgelapt moet worden voordat decodering mogelijk is.

De gisteren gevonden zwarte doos werd volgens de Chinese staatsmedia aangetroffen op zo’n anderhalve meter onder de grond met lichtere beschadigingen. Zhu Tao, hoofd van China’s bureau voor luchtvaartveiligheid, deelde tijdens een conferentie in Guangxi mee dat het apparaat op een afstand van veertig meter van de plek van impact lag.

Onderzoek veiligheid

Wachten op een eindrapport van het onderzoeksteam gaat waarschijnlijk nog enkele maanden duren. Wel doen al diverse theorieën de ronde over de wijze waarop het toestel is neergestort. Onder andere het desintegreren van het toestel in de lucht en/of sabotage worden genoemd. Het toestel zelf was nog geen zeven jaar oud en, anders dan de 737 MAX, geniet de Boeing 737-800 een uitstekende reputatie op het gebied van veiligheid. Toch is dit een klap voor Boeing dat net de perikelen als gevolg van eerdere crashes met de 737 MAX, achter zich leek te laten. Omdat het een vliegtuig betreft van Amerikaanse makelij, stuurt de National Transportation Safety Board (NTSB) uit de Verenigde Staten een team van onderzoekers van de FAA om de Chinese autoriteiten te ondersteunen.