‘Rusland pleegt grootste vliegtuigdiefstal ooit’

Nu de deadline voor de teruggave van de door Russische maatschappijen geleasde vliegtuigen nadert vrezen veel leasemaatschappijen dat zij hun vliegtuigen, die zich nog in Rusland bevinden, niet meer terug zullen zien.

Enkele weken geleden werden de leasecontracten die met Russische maatschappijen waren gesloten beëindigd. Alle geleaste toestellen zouden uiterlijk op maandag 28 maart moeten worden teruggegeven aan hun rechtmatige eigenaar.

Onderdelen

Eind februari werd aangekondigd dat de export van reserveonderdelen naar Rusland verboden zou worden. Hierdoor is het voor Russische bedrijven niet langer mogelijk om hun vliegtuigen op correcte wijze te onderhouden. Dit was voor veel leasemaatschappijen aanleiding om de contracten met Russische bedrijven te beëindigen.

Rusland

Enkele weken geleden keurde de Russische president Vladimir Poetin een pakket met ‘steunmaatregelen’ voor de burgerluchtvaart goed. Onderdeel van deze steunmaatregelen is dat Russische maatschappijen hun geleasde vliegtuigen van het Kremlin niet hoeven terug te geven aan buitenlandse leasemaatschappijen.

‘Ik ben bang dat we de de grootste diefstal van vliegtuigen uit de geschiedenis van de burgerluchtvaart gaan meemaken.’ Volodymyr Bilotkach, hoofddocent luchtvaart management aan het Singapore Institute of Technology

Buitenland

Een deel van de vliegtuigen is al wel terug bij de leasemaatschappijen. Deze toestellen raakten door de luchtruim sluitingen gestrand buiten Rusland en konden door de eigenaar terug worden genomen. Met hoeveel vliegtuigen dit precies is gebeurd is niet met zekerheid te zeggen. Volgens de Russische minister van transport, Vitaly Savelyev, zouden er 78 vliegtuigen op deze manier weer in handen van leasemaatschappijen zijn gekomen.