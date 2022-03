Amerikaanse airlines willen af van mondkapjesplicht

Het draagvlak van de mondkapjesplicht was wereldwijd al aan het slinken. ln de Verenigde Staten loopt het nu ook een grote deuk op. De directeuren van alle belangrijke Amerikaanse airlines schreven samen een brief aan president Biden met het verzoek een einde te maken aan de mondkapjesplicht aan boord van vliegtuigen.

De brief

Onder anderen de topmannen van Delta, United en American Airlines vragen om keuzevrijheid voor de reiziger wat betreft het wel of niet dragen van een mondmasker. Ook zouden de maatschappijen graag een einde zien aan de testplicht. Vooral het verschil met andere sectoren wordt gezien als een probleem. De directeuren benadrukken dat hun vliegtuigen goed geventileerd zijn en dat dit in sectoren waar geen mondkapjesplicht meer van kracht is vaak niet het geval is. Verder zeggen ze dat de wereld zich nu in een ander stadium van de ontwikkeling van het coronavirus bevindt dan toen de mondkapjesplicht werd ingevoerd. De pandemische fase ligt (bijna) achter ons, betogen zij.

Daarnaast stellen de Amerikaanse maatschappijen dat het handhaven van de mondkapjesplicht een te zware last vormt voor het cabinepersoneel. De pursers, stewards en stewardessen krijgen vaak te maken met geïrriteerde of zelfs (verbaal) agressieve passagiers. Een dergelijk argument werd recentelijk ook opgevoerd door KLM en Transavia.

De Amerikaanse regering moet snel besluiten of de huidige mondkapjesplicht, die doorloopt tot 18 april, verlengd wordt. Zonder besluit komt er een einde aan. De CEO’s van Delta, United, American, Southwest, Alaska Airlines, JetBlue, Atlas Air, FedEx Express, UPS Airlines en Hawaiian Airlines willen met de brief de politiek onder druk zetten. De testplicht voor passagiers heeft geen evaluatiemoment, deze is tot nader order van kracht.

Verschil in Europa

Engeland heeft reeds afscheid genomen van de mondkapjesplicht in vliegtuigen. Nederland wacht hierbij Europese afspraken af. Toch is hier de roep om een einde aan de plicht onder de maatschappijen groot. Nederlandse aanbieders van vluchten naar landen waar de mondkapjesplicht niet langer geldt zijn reeds gestopt met de handhaving. Zo handhaaft het cabinepersoneel van KLM en Transavia niet op vluchten naar Engeland.