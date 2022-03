Luxueuzer wachten in Rotterdam

Rotterdam-The Hague Airport heeft er een nieuwe faciliteit bij: in een lounge van Prima Vista Lounges kan de reiziger nu met meer comfort wachten op zijn of haar vertrek. Na Eindhoven Airport en natuurlijk Schiphol, is Rotterdam-The Hague de derde Nederlandse luchthaven met ten minste één lounge.

Op vliegveld Zestienhoven, zoals Rotterdam-The Hague Airport in de volksmond nog altijd genoemd wordt, is de laatste tijd gewerkt aan een heuse lounge. De wachtruimte beslaat zo’n 150 vierkante meter en heeft een capaciteit voor twintig gasten op hetzelfde moment. Geïnteresseerden kunnen voor 25 euro gebruik maken van de faciliteiten zoals een open bar, hapjes en werkplekken. Reizigers kunnen de Prima Vista Lounge vinden door de lift te nemen direct na de security. Reserveren is niet verplicht maar garandeert wel een plekje. De lounge is geopend tussen 5:30 en 19:00 uur.

Voor zowel reizigers in de Business Class als de Silver of Gold-members van British Airways is de toegang gratis. Sinds dit weekend vliegt de Engelse airline weer van Rotterdam naar Londen City en terug. Zodoende zullen waarschijnlijk vooral zakelijke reizigers gebruik maken van de luxe wachtruimte. Ook reizigers met een Priority Pass hoeven niet extra bij te betalen.

Benieuwd naar de lounge? kijk via deze site alvast virtueel rond.