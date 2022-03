Vliegen wordt fors duurder

Als het aan het kabinet ligt wordt de belasting op vliegen, de zogenaamde vliegtaks, volgend jaar verdrievoudigd. De belasting stijgt dan van zo’n acht euro naar 24 euro per ticket. Vliegen vanuit Nederland gaat zo aanmerkelijk in prijs vooruit.

De vliegtaks is in Nederland ingevoerd met ingang van 2021. Op ieder ticket van een uit Nederland vertrekkende vlucht wordt bijna acht euro belasting geheven. Het kabinet is op dit moment echter bezig met plannen diezelfde belasting te verhogen. Volgens Sigrid Kaag, minister van Financiën, zullen de gevolgen voor Schiphol op de korte termijn relatief beperkt zijn, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit angst voor een verslechtering van de concurrentiepositie van Schiphol pleitte Nederland eerder altijd voor een internationale vliegbelasting. Maar daarover kon geen overeenstemming met andere landen worden bereikt. Het kabinet kiest er nu bewust voor zelfstandig door te gaan met het beprijzen.

Kinderen die jonger zijn dan twee jaar en reizigers die slechts een overstap maken in Nederland zijn uitgezonderd en hoeven geen vliegtaks te betalen. De verhoging van grofweg 8 naar 24 euro zou de schatkist op jaarbasis zo’n 600 miljoen euro opleveren, zo wordt vermeld in het conceptplan voor herstel en veerkracht. De vliegbelasting is onderdeel van het plan dat het kabinet aan Brussel wil voorleggen om daarmee 4,7 miljard aan subsidie te krijgen uit het coronaherstelfonds van de Europese Unie. Als laatste van de lidstaten moet Nederland nog een plan indienen.

Gevolgen vliegtaks voor luchthavens

Dat vliegen duurder wordt met de voornemens van het kabinet is evident. Een mogelijke gevolgtrekking zou zijn dat men minder gaat vliegen. Toch betwijfelt de minister of dat werkelijk gaat gebeuren. Ze meent dat de vraag naar vluchten vanaf Schiphol in de praktijk niet vermindert. Daarnaast merkt Kaag op dat Schiphol al langer te maken heeft met ‘knellende’ capaciteitsbeperkingen. In de brief wordt ervan uitgegaan dat de hogere vliegtaks zal leiden tot kleinere meeropbrengsten en geen grotere gevolgen zal krijgen zoals verlies. Of dit ook zo wordt gezien voor de kleinere Nederlandse luchthavens, die wellicht meer afhankelijk van goedkope vakantievluchten, wordt niet besproken.

België

Een vliegtaks was in België onderwerp van debat bij de begrotingsonderhandelingen. De regering van premier De Croo kwam destijds met het idee van een taks op korte vluchten. Over de hoogte hiervan verschilden de diverse partijen nog van mening. Bedragen tussen de 2 en 25 euro zijn besproken. Vincent Van Peteghem, federaal minister van Financiën, koos uit eindelijk voor een taks van tien euro in zijn voorstel.