Wizz Air trekt de portemonnee

Op vier luchthavens in het Verenigd Koninkrijk heeft Wizz Air 100 man aan cabinepersoneel nodig. Om deze toekomstige bemanningsleden aan te trekken komt de maatschappij met een loonsverhoging.

De Hongaarse maatschappij is bezig te groeien in heel Europa, zo ook in het Verenigd Koninkrijk. Deze maand werd bekend dat hiervoor alleen al daar honderd nieuwe cabinepersoneelsleden nodig zijn voor de vluchten aan boord van de groeiende vloot met toestellen uit de A320-familie.

Met de enorme competitie op de krappe arbeidsmarkt probeert het bedrijf potentiële werknemers te lokken met wat ze zelf “de grootste loonsverhoging ooit voor cabinepersoneel in het VK” noemen. Managing Director Marion Geoffroy zegt dat Wizz Air-cabinepersoneel graag een duidelijke loopbaan en ontwikkelmogelijkheden biedt. Ook zegt ze dat ze blij is dat de maatschappij het voortouw kan nemen wat betreft de lonen in het Verenigd Koninkrijk.

Het loon van een steward(ess) bij Wizz Air

Wizz Air doet absoluut niet geheimzinnig over de vergoeding voor het werk aan boord. De bedragen worden immers letterlijk genoemd in wervingsadvertenties van het bedrijf. Er bestaan voor de stewards en stewardessen drie loonschalen: Junior Cabin Attendant, Cabin Attendant en Senior Cabin Attendant.

Vanaf 1 april zal het minimale basisjaarsalaris respectievelijk £18.000, £20.480 en £21.887 zijn voor de drie schalen. Daarbovenop komen nog bedragen die gebonden zijn aan bedrijfsmatige doelen. Wanneer deze worden behaald stijgen de vergoedingen naar resp. £23.450, £26.480 en £33.850. In de praktijk zal dit dus in veel gevallen ongeveer betekenen dat een nieuw personeelslid dat direct na het trainingstraject aan het werk gaat zo’n €21.500 gaat verdienen.

Uitbreiding

Met het oog op de verwachte drukte deze zomer voegt Wizz Air vier extra Airbus A321neo-toestellen toe aan de thuisvloot van Gatwick Deze maand werden door de maatschappij achttien nieuwe vakantieroutes toegevoegd aan het vluchtschema vanaf Gatwick Airport base. Een groot deel van het nieuwe personeel zal op deze routes worden ingezet onderweg van en naar bijvoorbeeld Milaan, Venetië, Tel Aviv, Palma de Mallorca en Wenen. Naast deze Britse uitbreiding wil de maatschappij ook de diensten vanaf Eindhoven Airport de komende jaren uitbreiden. De luchthaven is van plan de terminal te veruimen om al deze extra passagiers te kunnen verwerken.