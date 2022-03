Domper voor Twente Airport

Twente Airport heeft vorig jaar een schadevergoeding van 200.000 euro betaald aan de Duitse maatschappij Lufthansa. Op de luchthaven waren Boeing 747’s van Lufthansa geparkeerd en dit liep uit op een kortgeding door problemen met vergunningen.

Parkeerplaats

Lufthansa had de Jumbo’s tijdelijk gestald in Twente door teruglopende vraag naar vliegreizen. Hier bleken niet alle vergunningen op orde en de luchthaven moest via een kort geding afdwingen dat de toestellen mochten opstijgen op het afgesproken moment. Voor de uitspraak haalde Lufthansa echter al een van de toestellen weg van de luchthaven hetgeen volgens de maatschappij geleid heeft tot financiële schade. Dat leverde de luchthaven een schadeclaim van twee ton op. Daar bovenop kwam nog dat er een ton aan ‘parkeergeld’ werd misgelopen.

In totaal stonden op Twente Airport sinds de zomer van 2020 zes Boeing 747’s geparkeerd. De langdurige stalling van de toestellen zou ongeveer een ton per jaar, per vliegtuig opleveren. Maar over de Boeings raakte Twente Airport in conflict met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): de luchthaven bleek niet de juiste papieren te hebben om dit soort type grote vliegtuigen weer te mogen laten opstijgen.

Twente: kosten en de toekomst

De schadeclaim en de advocatenkosten van het hele traject hebben Twente Airport vorig jaar in totaal 566.000 euro gekost. In totaal draaide de luchthaven over 2021 een verlies van een kleine miljoen euro.

Het vliegveld is eigendom van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel, waardoor er met het verlies over 2021 opnieuw gemeenschapsgeld bij moet. Met een herstelplan, dat in de zomer wordt gepresenteerd, hoopt de luchthaven in de toekomst winstgevend te kunnen worden.

Binnenkort vestigt het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) zich op het vliegveld in Oost-Nederland. Zij zal zich bezighouden met het ontwikkelen en testen van nieuwe luchtvaarttechnologieën. Het NLR tekende twee contracten. Het eerste contract gaat over de verhuur van kantoor- en werkruimte door Technology Base. In het tweede contract staat dat Twente Airport toegang krijgt tot de kennis van NLR. Daarnaast mag het instituut gebruik maken van de startbaan van de luchthaven. Dat betekent dat het aantal testvluchten toeneemt