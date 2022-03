Emirates blijft naar Rusland vliegen

De Verenigde Arabische Emiraten geven aan dat Emirates voorlopig niet zal stoppen met het uitvoeren van vluchten naar Rusland. Dit ondanks het feit dat talloze internationale maatschappijen wel gestopt zijn met deze diensten.

Dubai: de poort tot Moskou

Emirates, de enorme maatschappij uit Dubai, maakte dit voornemen vandaag kenbaar ondanks de Russische inval en aanhoudende oorlogshandelingen in Oekraïne. De oorlog aldaar is nu gaande sinds 24 februari. De regering van de Verenigde Arabische Emiraten heeft geweigerd een kant te kiezen tussen de westerse gemeenschap en Rusland. Ook hebben de Emiraten geen sancties opgelegd aan het regime van Poetin.

Op dit moment onderhoudt Emirates tweemaal daags lijndiensten naar Moskou Domodedovo (DME) vanuit Dubai. Stoelen op deze vluchten blijven tot op heden beschikbaar voor aankoop. Gezien dit statement lijkt het onwaarschijnlijk dat dat gaat veranderen in de nabije toekomst.

Vlucht EK133 vertrekt om 10:05 vanuit Dubai en komt in Moskou aan om 14:20 uur. Deze vlucht wordt uitgevoerd met een Airbus A380-800. De terugvlucht, EK134, vertrekt om 18:05 uur en komt in Dubai aan om 00:05 uur, de dag daarop. Vlucht EK131 vertrekt uit Dubai om 16:15 uur en komt aan in Moscow om 20:30 uur. Deze vlucht wordt uitgevoerd met een Boeing 777-300ER. De terugvlucht, EK132, vertrekt om 23:50 uur en komt in Dubai aan om 06:00 uur de dag daarop.

Zij stoppen wel

SriLankan Airlines stopte afgelopen weekend met de vluchten naar Moskou. Dit is wederom een aanvulling op de steeds maar langere lijst van maatschappijen die Rusland links laten liggen. Afgelopen week schortte ook Vietnam Airlines de vluchten tussen Hanoi en Moskou vanaf 25 maart op tot nader order. Die maatschappij gaf aan de huidige situatie te moeten analyseren en blijft de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Zelfs Air Astana, de maatschappij uit Kazachstan, een van de voormalige Sovjetrepublieken die doorgaans goed optrekken met Rusland en het regime van Poetin, stopt met vluchten over en naar Rusland.