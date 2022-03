JA21 op bezoek bij KLM: “Zulke bedrijven koesteren”

Namens JA21 brachten Tweede Kamerleden Derk Jan Eppink en Maarten Goudzwaard vrijdag een bezoek aan Schiphol en KLM.

Tijdens een rondleiding kregen de Kamerleden een kijkje achter de schermen bij beide bedrijven. JA21, op landelijk niveau vertegenwoordigd met drie zetels in de Tweede Kamer en zeven in de Eerste Kamer, spreekt vol lof over de Nederlandse luchtvaart. “Het belang van een sterke luchtvaartsector valt nauwelijks te onderschatten. Die mogen wij koesteren”, vertelt Derk Jan Eppink, die namens JA21 onder meer de luchtvaart in zijn portefeuille heeft.

Eppink geeft aan volledig achter de sector te staan. “Durf daarin te investeren. Laten we kansen herkennen en benutten in plaats van ze om zeep te helpen.” Ook Maarten Goudzwaard ziet een groot belang van luchtvaart voor de Nederlandse economie: “De luchtvaartsector zorgt voor duizenden banen en draagt bij aan innovatie. De cijfers spreken voor zich”, aldus het Friese Kamerlid. “Het is merkwaardig hoe tegenstanders van de luchtvaart hiervoor steevast de ogen sluiten.”

Luchtvaartplan

Het hart onder de riem vanuit JA21 komt op een belangrijk moment. Vanwege onder meer de stikstofproblematiek ligt een krimp van Schiphol op de loer. De luchthaven beschikt nog altijd niet over een natuurvergunning. Daaraan wordt momenteel gewerkt, maar dat gaat gepaard met juridisch complexe vraagstukken. Ondertussen lijkt ook de meermaals verplaatste opening van Lelystad Airport op losse schroeven te staan. Ondertussen worden de eerste stappen naar een herstel van de coronacrisis bemoeilijkt doordat het kabinet de vliegbelasting fors wil verhogen.

In het licht van die voorgestelde verhoging kondigde JA21 dinsdag aan binnenkort een eigen luchtvaartplan te presenteren. “Vliegen moet toegankelijk blijven voor alle lagen van de bevolking en geen elitaire aangelegenheid worden. Een vakantie naar Spanje of Griekenland gaat een modaal gezin straks zo’n honderd euro extra kosten: een melkkoe voor de overheid die geen enkele CO2-reductie gaat opleveren”, schrijven Eppink en Goudzwaard in een verklaring. “JA21 wil innovatie stimuleren, niet belemmeren. Daarom presenteren wij volgende week het ‘JA21 Luchtvaartplan’.”