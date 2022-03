KLM vervangt extra dagelijkse vlucht definitief door Thalys

KLM en Thalys gaan een verdere samenwerking aan ten aanzien van het Air/Rail-product. Het is de bedoeling dat het aantrekkelijker wordt voor meer klanten de trein van Brussel naar Schiphol (en andersom) pakken.

Al langere tijd biedt KLM de mogelijkheid het traject tussen Brussel en Schiphol met de Thalys af te leggen. Eenmaal aangekomen op de luchthaven kunnen reizigers overstappen op het vliegtuig. Voor het begin van de coronacrisis koos 20 à 25 procent van de transferpassagiers al voor het gebruik van de hogesnelheidslijn. KLM en Thalys hopen dat aantal verder op te schroeven. Om die reden koopt de maatschappij een aantal treinstoelen in. Deze zijn via de website al te boeken voor reizen vanaf 17 juli 2022.

Vijfde vlucht keert niet terug

Voor de coronacrisis vloog KLM dagelijks vijf keer tussen Brussel en Amsterdam. In de zomer van 2020 werd de route voorzichtig weer opgestart met één à twee vluchten per dag. Sinds de afgelopen winter is dat aantal opgelopen tot vier dagelijkse vluchten. Waar KLM haar pre-coronacapaciteit volledig hoopt terug te brengen tot het niveau van 2019, geldt dat niet voor het traject naar Brussel. Dankzij de capaciteit die Thalys te bieden heeft zal het aantal dagelijkse vluchten tussen Amsterdam en Brussel op de huidige vier blijven. In 2019 kondigden de partijen al aan dat de vijfde vlucht vervangen zou worden door de Thalys, maar het begin van de coronapandemie gooide roet in het eten. Met de uitbreiding van de samenwerking is duidelijk dat de vijfde vlucht definitief niet terugkeert in de planning.

“KLM neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het reduceren van de impact van haar operatie op onze leefomgeving. Naast vlootvernieuwing, het steeds meer bijmengen van Sustainable Aviation Fuel en verbeteren van de operationele efficiency willen we uitstoot verminderen door de trein als alternatief voor korteafstandsvluchten aan te bieden”, vertelt Boet Kreiken, EVP Customer Experience bij KLM. Ook Bertrand Gosselin, CEO van Thalys, is enthousiast: “Intermodaliteit tussen air en rail speelt een belangrijke rol in het realiseren van onze groeiambities. De uitbreiding van de samenwerking met KLM past daar perfect bij. Samen creëren we een product waarbij trein en intercontinentale vlucht worden gecombineerd om te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten met betrekking tot een milieuvriendelijk alternatief.”

Voorwaarden

Met de Air/Rail-samenwerking wordt invulling gegeven aan de Actieagenda Trein en Luchtvaart, die in 2020 werd gepresenteerd. Voor de succesvolle uitbreiding van het Air/Rail-systeem moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Internationale treinen moeten stoppen op Schiphol; De aankomst- en vertrektijden van Air/Rail sluiten op elkaar aan; De IT-systemen van luchtvaart- en spoorwegmaatschappijen moeten met elkaar kunnen communiceren (onder meer voor het inchecken, boarden en omboeken van passagiers); Er moet een ‘integrale bagageoplossing’ in de trein komen in de vorm van een beveiligd compartiment. Op Schiphol moet de bagage efficiënt kunnen worden overgezet naar het vliegtuig; Voor passagiers die met de trein op Schiphol aankomen is een aparte doorstroomroute naar de gate.

Aan de eerste twee voorwaarden voldoet Thalys inmiddels al op het traject tussen Amsterdam en Brussel. Ten aanzien van het IT-systeem is een tijdelijke oplossing gevonden: de treinstoelen die KLM inkoopt worden handmatig in het systeem van de maatschappij geladen. Daardoor zullen passagiers die per trein reizen dezelfde service ontvangen als zij die voor het vliegtuig kiezen. Zodoende kunnen reizigers al op station Brussel-Zuid inchecken voor de gehele reis en krijgen ze daar tevens al alle instapkaarten. Voor het ‘bagageprobleem’ en de aparte doorstroom op Schiphol moet nog een oplossing worden verzonnen.