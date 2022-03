‘Onenigheid over wie functie KLM-topman overneemt’

Begin dit jaar kondigde Pieter Elbers aan geen derde termijn in te gaan. Het is nog niet bekend wie het stokje van de KLM-topman overneemt.

Iets meer dan een week na dit nieuws kwamen de eerste geruchten naar buiten van mogelijke kandidaten. PostNL-topvrouw Herna Verhagen maakte de grootste kans. Er zou naar verluidt eind vorig jaar contact zijn geweest tussen de CEO en KLM. Ondanks dat liet Verhagen weinig los naar de buitenwereld. ‘’Jammer dat Pieter vertrekt bij KLM. Hij is een goede collega-CEO en ik denk de goede man op de goede plek”, waren de enige woorden van Verhagen bij de Telegraaf.

Herna Verhagen werd eerder dit jaar genoemd als mogelijke opvolger van Elbers © PostNL

Naast Verhagen werden nog enkele namen genoemd. Onder meer Rabobank-topman Wiebe Draijer en chief transformation officer Oltion Carkaxhija zouden kans maken om de functie van Elbers over te nemen. Tevens werd Transavia-CEO Marcel de Nooijer genoemd, hoewel hij veel zou moeten opgeven voordat hij aan de gang zou kunnen gaan bij KLM. Tot slot ging de naam van Pieter Bootsma, hoofd revenu van Air France-KLM, rond. Die naam zou voor nu eveneens een grote kans maken om het stokje van Elbers over te nemen.

Kansmakers functie KLM-CEO

Volgens ingewijden bij de Telegraaf gaat het tussen hem en NS-topvrouw Marjan Rintel. Air France-KLM-CEO Ben Smith zou de voorkeur geven aan Bootsma. Hij nam in 2019 al bijna het stokje van Elbers over toen de huidige KLM-topman onder vuur lag. Daarnaast zei Reinier Castelein van vakbond De Unie dat Bootsma de ‘meest voor de hand liggende kandidaat’ is. Daarentegen geeft een aantal leden van de Raad van Commissarissen aan dat liever Rintel als opvolger te zien. Reden daarvoor zou zijn dat de top van KLM nu alleen uit mannen bestaat. Erik Swelheim is financieel directeur, terwijl René de Groot de functie als operationeel directeur invult. Het is in de lijn van twaalf CEO’s nog nooit voorgekomen dat een vrouw in functie trad als baas van KLM. Naar verluidt wordt vandaag (woensdag, red.) bekend wie de nieuwe baas van de maatschappij wordt.