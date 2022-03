Star Wars-vliegtuig krijgt nieuwe livery

All Nippon Airways trok veel bekijks met haar Star Wars-vliegtuigen. Geleidelijk aan neemt de luchtvaartmaatschappij afscheid van deze beschildering.

All Nippon (ANA) vloog met totaal vier vliegtuigen in een Star Wars-jasje. In 2015 sloot het bedrijf een partnership met Walt Disney Japan. In dit land is Star Wars geliefd en vormde daardoor volgens ANA ‘een perfecte match’. In datzelfde jaar kregen de eerste machines een Star Wars-livery: een Boeing 787 (R2-D2), 767 ( combinatie bestond van R2-D2 en BB-8) en een 777 (BB-8). Een jaar later kreeg nog een 777 een Star Wars-jasje, het zogeheten C-3PO-design. De 767 , die evenals de 777 met het C-3PO-design enkel werd ingezet op binnenlandse vluchten, haalde ANA al eerder uit haar vloot. Sinds maart vorig jaar staat deze jet ‘stored’.

ANA Boeing 787 houdt voorlopig haar Star Wars-jasje© blackqualis, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Laatste vlucht Star Wars-vliegtuig

Het volgende vliegtuig is nu aan de beurt om niet langer deel uit te maken van het Star Wars-project en voert morgen (donderdag, red.) in bijbehorende jas haar laatste vlucht uit. Het gaat om de Boeing 777-300, met registratie JA789A. Het betreft de machine met de BB-8-livery. Donderdagochtend (lokale tijd) vindt de op een na laatste vlucht plaats vanuit Tokyo Haneda Airport met als bestemming Naha Airport, een eiland van Japan ten zuiden van het vaste land. Het toestel vertrekt om 9:10 uur lokale tijd vanuit Haneda om precies om 12:00 uur te landen in Naha. Aan boord van het vliegtuig krijgen de passagiers speciale gadgets uitgedeeld.

Vervolgens staat ’s middags de allerlaatste vlucht op het programma. Na aankomst op Haneda vertrekt de JA789A om 16:40 uur op weg naar Sapporo Airport waar het toestel om 18:10 uur verwacht wordt. Vervolgens keert de machine om 20:50 uur terug op de luchthaven in Tokyo. In tegenstelling tot de 767 gaat deze 777 niet richting sloop maar zal het luchtruim weer gaan kiezen in een andere jas. De andere twee toestellen doen voorlopig nog wel even dienst in hun speciale Star Wars-livery.

Vluchtschema JA789A 31 maart (lokale tijd)

NH1423 Haneda (09:10) – Naha (12:00)

NH1426 Naha (12:50) – Haneda (15:10)

NH1413 Haneda (16:40) – Sapporo (18:10)

NH1414 Sapporo (19:15) – Haneda (20:50)