Breaking: KLM maakt opvolger Elbers bekend

Na veel speculatie is de kogel door de kerk: NS-CEO Marjan Rintel wordt de opvolger van Pieter Elbers.

De Raad van Commissarissen droeg de topvrouw voor. Zij had samen met Pieter Bootsma, hoofd revenu van Air France-KLM de beste papieren om de functie van Elbers over te nemen. Rintel, die sinds 2014 bij de NS werkt, was sinds oktober 2020 de CEO van het spoorwegbedrijf. Voordat ze daar aan de slag ging, werkte ze al vijftien jaar bij KLM en Air France-KLM. Vanaf 1 juli 2022 wordt RIntel de eerste vrouwelijke CEO van KLM. “Ik vind het een eer om terug te keren naar KLM en het stokje over te nemen van Pieter”, stelt ze in een verklaring.

Rintel spreekt vol lof over Elbers. “Zijn dertigjarige staat van dienst is indrukwekkend. Onder Pieters leiding heeft KLM de weg omhoog gevonden en die koers zal ik voortzetten. De luchtvaart bevindt zich in tijden van grote en complexe uitdagingen. Ik ben van mening dat een oer-Nederlands bedrijf als KLM, net als NS, een grote rol te spelen heeft in deze maatschappelijke en economische opgaven. Het succesvol invullen van die rol zal mijn prioriteit zijn vanaf dag één.”

Andere kandidaat KLM-CEO

Air France-KLM-topman Ben Smith zou volgens de Telegraaf de voorkeur geven aan Bootsma. Het hoofd revenu werd zelfs als een ‘voor de hand liggende kandidaat’, gezien. Hoewel hij het niet geworden is, heeft de CEO vertrouwen in Rintel. “Ik ben enorm blij Marjan te verwelkomen in ons team als de nieuwe president-directeur van KLM. Ik weet dat Marjan erin zal slagen om KLM nog sterker te maken door voort te bouwen op de krachten van de Groep.”

Cees ’t Hart, president-commissaris, sluit zich bij Smith aan. “Wij zijn bijzonder verheugd dat Marjan per 1 juli als president-directeur aan boord komt. Met haar ruime en brede bestuurlijke, commerciële en operationele ervaring, halen wij iemand in huis die dichtbij de medewerkers staat en met haar team verder vorm zal geven aan de toekomst van KLM als klantgerichte, duurzame en financieel gezonde onderneming. Haar kennis van de sector, haar netwerk en haar ervaring binnen het politieke speelveld zullen daar naar onze overtuiging aan bijdragen.”

Andere topvrouw genoemd

Naast Rintel werd halverwege januari PostNL-CEO Herna Verhagen genoemd als mogelijke opvolger. Naar verluidt zou er contact geweest zijn tussen de topvrouw en KLM. Echter, Verhagen liet hier weinig over los. ‘’Jammer dat Pieter vertrekt bij KLM. Hij is een goede collega-CEO en ik denk de goede man op de goede plek”, zei de topvrouw toentertijd tegen de Telegraaf. Naast Verhagen zouden Rabobank-topman Wiebe Draijer, chief transformation officer Oltion Carkaxhija en Transavia-topman Marcel de Nooijer mogelijke kandidaten zijn om Elbers op te volgen. als nieuwe president-directeur. In januari werd duidelijk dat Elbers geen derde termijn in zou gaan. Hij legt zijn taken uiterlijk per 1 juli neer.Daarmee vertrekt hij eerder dan voorheen aangekondigd. Zijn termijn liep eigenlijk in mei 2023 af.