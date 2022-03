Canada is nieuwste afnemer van F-35

Canada heeft de Lockheed Martin F-35 gekozen als het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht. Dit heeft de Canadese minister van Defensie Anita Anand eerder deze week bekend gemaakt in een persbericht.

Canada is nu in de eindfase van het verwervingsproces. Het land is in onderhandeling met Lockheed Martin en de Verenigde Staten over de aankoop van maar liefst 88 F-35A toestellen. “In een onafhankelijke beoordelingsprocedure werden alle kanshebbers beoordeeld op geschiktheid, kosten en economische voordelen. De F-35 kwam daarbij als nummer één naar voren.”, zo wordt gesteld in het persbericht.

Minister Anand noemde de aankoop ‘de belangrijkste investering in de Canadese luchtmacht in dertig jaar’. Volgens de minister kan Canada met de nieuwe gevechtsvliegtuigen aan de verplichtingen voldoen van het NAVO-bondgenootschap en van NORAD (North American Aerospace Defense Command). Dit is de gezamenlijke luchtverdediging van Noord-Amerika, samen met de VS.

De keuze voor de opvolger van het huidige gevechtsvliegtuig, de Boeing CF-18 Hornet, heeft ruim tien jaar geduurd en verliep verre van soepel. In 2010 koos Canada aanvankelijk voor de F-35 als nieuw toestel voor de luchtmacht. Na veel politieke controverse ging deze deal uiteindelijk niet door. In 2015 sloot premier Trudeau zelfs uit dat Canada voor de F-35 zou kiezen.

Na een nieuwe procedure is de keuze dan toch op de F-35 gevallen. Omdat de Canadese luchtvaartindustrie al vanaf het allereerste begin deelneemt aan het JSF programma, komt dit eindresultaat niet als een verrassing. De Zweedse SAAB Gripen eindigde als opmerkelijke tweede achter de F-35. Eerder waren de Boeing Super Hornet, Eurofighter Typhoon en Dassault Rafale al afgevallen.