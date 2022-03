Veel lof over nieuwe bestemming KLM

KLM kondigde begin januari aan eind maart naar Austin te vliegen. Maandag maakte de luchtvaartmaatschappij de eerste landing op haar nieuwe bestemming.

De KL667 vertrok om 13:15 uur vanaf Schiphol op weg naar de stad in de Verenigde Staten. De airline zette op de route een Boeing 787 in. Het toestel, met registratie PH-BHO, was deed negen en een half uur onderweg. Aanvankelijk was het de bedoeling een Airbus A330 op deze route in te zetten. Uiteindelijk koos KLM voor de inzet van een Dreamliner vanwege zaken als WiFi aan boord en ramen die dertig procent groter zijn dan die van andere machines in de vloot.

Eerste KLM-vlucht van Amsterdam naar Austin © Flightradar24.com

Austin blij met KLM

Steve Adler, burgemeester van Austin, is erg te spreken over de nieuwe verbinding tussen de Amerikaanse stad en Amsterdam. “Welkom thuis! Deze nieuwe verbinding met Amsterdam opent deuren naar geweldige mogelijkheden nu Austin een steeds internationalere stad wordt. Deze vlucht brengt twee steden met een gedeelde liefde voor kunst, muziek en innovatie dichter bij elkaar”, zegt hij tegenover Simple Flying.

De stad heeft een technologiecentrum en er zijn veel studenten te vinden. Door de nieuwe verbinding van KLM is de stad internationaal beter bereikbaar. Vooral omdat Schiphol een belangrijke overstaphub in Europa is. “Dit is een enorme mijlpaal voor Austin-Bergstrom International Airport. We zijn een gemeenschap die waarde hecht aan reizen naar nieuwe plaatsen en het verbinden met anderen, en de lancering van vandaag (maandag, red.) is een eerbetoon aan die waarden. Ons belangrijkste doel is om de routes en opties aan te bieden die onze reizigers zo snel mogelijk naar zoveel mogelijk plaatsen brengen, en we zijn KLM dankbaar voor het investeren in onze gemeenschap en het ondersteunen van dat doel”, aldus Jacqueline Yaft, CEO van Austin Airport.

Austin verbonden met Amsterdam

Voor KLM zijn de Verenigde Staten een belangrijke markt. Het herstel uit de coronacrisis hing dan ook af van de opening van de grenzen van de VS. In november openden die weer en daardoor kon de luchtvaartmaatschappij opnieuw gebruik maken van deze markt. Austin is voor KLM de tweede bestemming in Texas. Die andere is Houston. “We zijn verheugd om ons trans-Atlantische netwerk uit te breiden en Austin KLM’s negentiende Noord-Amerikaanse bestemming te maken met de allereerste rechtstreekse verbinding tussen de hoofdstad van Texas en Amsterdam. Austin is nu verbonden met het wereldwijde netwerk van KLM, en Europeanen hebben direct toegang tot de bloeiende cultuur en tech-gemeenschap in Austin”, aldus KLM-CEO Pieter Elbers.