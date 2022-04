Frauduleuze piloot aangepakt

De Civil Aviation Authority, de Britse burgerluchtvaartautoriteit, begint een zaak tegen een voormalig piloot die door een rechter in vier gevallen is veroordeeld voor fraude.

Een Britse piloot is veroordeeld tot twaalf maanden celstraf vanwege een viervoudige veroordeling voor fraude. De gepleegde feiten zijn onder andere het fabriceren van referenties en logboekverslagen. De fraudeur was werkzaam voor BA CityFlyer en Stobart Air.

De uit het plaatsje Matfield afkomstige Craig Aaron David Butfoy kwam op 28 maart voor bij de rechtbank van Snaresbrook. Hier werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. De 49-jarige piloot gaf toe oneerlijk te zijn geweest over zijn ervaring als piloot en gezagvoerder. De maximale gevangenisstraf die hij hiervoor had kunnen krijgen is twaalf jaar.

Bijna twee jaar fraude

Butfoy deed de valse claims tussen april 2016 en maart 2018 bij sollicitaties naar functies bij BA CityFlyer, een dochteronderneming van British Airways, en het Ierse Stobart Air. Jonathan Spence, van de UK Civil Aviation Authority, zei hierover het volgende: “De vervolging en de straf tonen aan dat vergrijpen zoals dit erg serieus genomen door de Civil Aviation Authority en de rechterlijke macht. De integriteit van piloten is een essentieel onderdeel van luchtvaartveiligheid en de CAA zal alle noodzakelijke stappen zetten om dat zo te houden.”

Wel veilig

De piloot beschikte ondanks de fraude wel over alle noodzakelijke certificaten en vergunningen, aldus BA Cityflyer. Er zijn zodoende geen passagiers geweest die risico hebben gelopen. Direct toen de vergrijpen aan het licht kwamen is de piloot geschorst en is een onderzoek gestart. In de sollicitatiebrief werd gelogen over vlieguren en ervaring als leidinggevende. Over de zaak zegt BA Cityflyer: “De veiligheid van onze klanten en bemanning heeft altijd onze prioriteit, de volledig gekwalificeerde piloot is direct toen BA Cityflyer achter de onjuistheden kwam geschorst en er is een onderzoek gestart.”

BA Cityflyer vliegt vanaf London City Airport (LCY) met Embraer 190’s naar bestemmingen op de kortere afstand op de Britse eilanden en in Europa.