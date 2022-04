KLM-topman Nederland: “Dat lijkt ons niet echt nuttig”

KLM is voorzichtig herstellende uit de coronacrisis. Het aantal vluchten loopt alweer op richting het niveau van voor de uitbraak van het virus.

Aan het begin van de crisis stond een groot aantal KLM-vliegtuigen aan de grond op Schiphol en Groningen Airport Eelde. Ze stonden onder meer geparkeerd op de startbanen en de machines die wel ingezet werden, vervoerden voornamelijk vracht. Inmiddels gaat de wereld na twee jaar langzamerhand terug naar het oude normaal. De vaccinaties zorgen ervoor dat mensen beter beschermd zijn tegen het coronavirus en in Europese Unie leidde dat ertoe dat er tussen lidstaten gemakkelijk gereisd kan worden zonder al te veel restricties.

Geparkeerde vliegtuigen op de Aalsmeerbaan – ©Remco de Wit

Aantal KLM-vluchten neemt toe

KLM ziet dan ook het aantal vluchten binnen Europa toenemen. Bas Gerressen, topman van KLM Nederland, ziet dat de maatschappij naar 96 Europese bestemmingen vliegt. “En dan zitten we nagenoeg weer op hetzelfde aantal bestemmingen als in 2019. In frequenties en stoelen lopen we wel iets achter, maar het gaat gelukkig weer de goede kant op. Het gaat inderdaad de goede kant op met de balans”, zegt hij in gesprek met BNR waarmee hij doelt op het feit dat het aantal bestemmingen buiten Europa nog achterloopt.

Tijdens de coronacrisis sloot een groot aantal landen haar grenzen voor reizigers van buitenaf. Onder meer de Verenigde Staten, een belangrijke markt voor KLM, verwelkomde lange tijd geen reizigers uit andere continenten. Sinds november opende het land haar grenzen. KLM-topman Pieter Elbers liet toentertijd weten dat het herstel van de maatschappij afhing van de heropening van de Amerikaanse grenzen. Ondanks dat zijn er momenteel nog een aantal landen waar restricties gelden. Onder meer in Shanghai (China), Japan en Zuid-Korea zijn er nog altijd maatregelen van kracht. “Maar als we kijken naar het aantal stoelen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika, dan zitten we daar wel ook weer op honderd procent versus 2019”, aldus Gerressen.

Toekomstbeeld

De topman van KLM Nederland laat weten dat in het zakelijke verkeer een ‘sterke stijgende lijn’ zit. In de afgelopen weken is daar enorme progressie in geboekt. “We merkten dat het midden- en kleinbedrijf alweer veel aan het vliegen was, daar zat een groei in. Met name de grote multinationals bleven achter, maar we zien dat daar nu ook weer de trend omhoog is gegaan en zitten nu op de index van 55 tot 60 procent ten opzichte van 2019.”

Premier Mark Rutte benadrukte tijdens de coronacrisis dat mensen zoveel mogelijk thuis moesten (blijven) werken. Voor sommigen een alternatief waar voor de crisis nooit van gedacht werd dat dit een optie was. Ondanks dat denkt Gerressen dat het niveau van vliegreizen terugkeert naar hoe het voor de coronacrisis was. “Natuurlijk gaan we steeds meer digitaal vergaderen en zullen sommige reizen worden uitgesteld of niet meer worden gedaan, dat vinden wij ook prima. Zeker voor vluchten waarbij je voor één uur vergaderen gaat vliegen, dat lijkt ons niet echt nuttig, maar tegelijkertijd is er een enorme groei naar zakenreizen en zeker om een nieuwe business binnen te halen moet je toch een persoonlijk contact opbouwen”, blikt hij vooruit.