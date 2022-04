Ministers vliegen voortaan vanuit Brussel: ‘Nederland te duur’

Leden van het kabinet vliegen vanaf vandaag, 1 april, enkel nog vanuit Brussel. De vliegtaks van minister Kaag maakt Nederland te duur.

Maandag maakte minister Kaag (Financiën, D66) bekend dat vliegen fors duurder zal worden. De aangekondigde verdrievoudiging van de vliegtaks komt Kaag op veel kritiek te staan. Ook de andere ministers moeten niets van de plannen hebben: net als veel andere Nederlanders pakken zij voortaan over de grens het vliegtuig.

Vliegen vanuit België

“Het besluit om voortaan vanuit België het luchtruim te kiezen kwam door de uitspraken van Kaag echt in een stroomversnelling. De ministers hebben schoon genoeg van Nederland”, vertelt een anonieme bron aan Up in the Sky. Volgens hem heerst er al langere tijd onvrede op en rond het Binnenhof over de ‘giftige’ publieke opinie rond het vliegen: “De tijd waarin je als bewindspersoon nog gewoon kritiek kon uiten op korte vluchten en vervolgens zelf schaamteloos in het vliegtuig naar Luxemburg kon stappen is blijkbaar voorbij. Het is echt schandalig, zeggen sommige ministers tegen mij.”

Met het vertrek uit Nederland is de overheid op zoek naar een nieuwe partij in Brussel die de bemanning voor de PH-GOV kan leveren. Gezien de zeer enthousiaste uitspraken van de topman lijkt het erop dat Ryanair uit de aanbestedingsprocedure naar voren is gekomen: “Het inzetten van de PH-GOV, die binnenkort overgezet wordt op een Maltese registratie, maakt het extra aantrekkelijk om met ons vanuit Brussel te vliegen. En dat alles voor een lagere prijs dan het enkele bedrag van de vliegtaks in Nederland!” Mocht de keuze inderdaad vallen op de Ierse budgetmaatschappij, dan zal dat wel tot gevolg hebben dat de kabinetsleden voortaan zelf moeten betalen voor hun bekertje koffie en enkel nog een rugzakje mogen meenemen op reis.