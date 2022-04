Nieuw uit de mottenballen: Etihad’s A350

Drie jaar na aankoop nam Etihad Airways de Airbus A350-1000 dan toch eindelijk in dienst. Tijdens een inaugurele vlucht van Abu Dhabi naar Parijs werd het gebeuren gevierd. De komende tijd zal de maatschappij vijf A350’s in gebruik nemen.

Het nieuwe widebody-vliegtuig van Etihad werd eenmalig gebruikt voor de feestelijke vlucht naar Parijs. Hierna volgt inzet op middellange routes naar India en vanaf juli op de lange routes naar Amerikaanse steden als Chicago en New York.

Aan boord van de kennismakingsvlucht etaleert Etihad Airways nieuwigheden in de Business- en Economy Class. Het vliegtuig biedt plaats aan 44 ligstoelen, de zogenaamde flatbed-stoelen, in de Businessclass. Hier is de cabine ingedeeld met een 1-2-1 configuratie waardoor vanuit iedere ligstoel een gangpad te bereiken is. De 327 stoelen in de Economy Class staan in een 3-3-3 configuratie. 45 van deze zitplaatsen beschikken over extra beenruimte.

Niet echt nieuw

De A350-1000’s die nu in dienst worden genomen zijn al enkele jaren geleden aan Etihad afgeleverd. In 2019 werden er vier overgedragen en in 2020 kwam het vijfde toestel in het bezit van de luchtvaartmaatschappij. Ze zijn echter nooit in dienst genomen: de vliegtuigen werden direct na de levering opgeslagen. Dit had te maken met een verandering in strategie bij Etihad. De maatschappij had al een tijd te kampen met rode cijfers en de overheid moest geregeld financieel bijspringen. De regering van Abu Dhabi besloot dat Ethiad moest krimpen en reorganiseren, hetgeen de komst van enorme nieuwe widebodies niet langer noodzakelijk maakte.

Nu de herstructurering bij Etihad bijna afgerond is en corona wat betreft beperkingen grotendeels achter de rug lijkt te liggen, worden de vliegtuigen alsnog in dienst genomen. De toestellen vervangen oudere Boeing 777’s op de lange afstand en zullen samen met de Boeing 787’s van de maatschappij worden ingezet.