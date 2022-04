Omleiding Rusland zorgt mogelijk voor nieuwe langste vlucht

Rusland sloot deze maand het luchtruim voor een groot aantal landen. Daardoor kan het zomaar zijn dat Cathay Pacific binnenkort de langste vlucht ter wereld uitvoert.

Het gaat over een vlucht van Hong Kong naar New York. De vlucht richting de Verenigde Staten wordt normaal gesproken via de Stille Oceaan gevlogen, maar Cathay Pacific kiest er nu voor om over Centraal-Azië, Europa en de Atlantische Oceaan te vliegen. Daarmee overbrugt de Chinese luchtvaartmaatschappij een afstand van 16.668 kilometer. De vliegduur bedraagt zestien tot zeventien uur. Cathay weigerde definitief te bevestigen of deze alternatieve route samenhangt met de vergelding van de Russische invasie in Oekraïne. Wel werd duidelijk dat zij niet meer over Rusland vliegt.

De omleiding brengt in ieder geval een voordeel met zich mee. “De trans-Atlantische optie is afhankelijk van de facilitering van sterke seizoensgebonden wind in de rug in deze tijd van het jaar, zodat de vluchttijd tussen de zestien en zeventien uur ligt en daarmee gunstiger is dan de trans-pacifische route. We houden de rugwind dagelijks in de gaten, aangezien deze nu al aan het afnemen is. Onze Airbus A350-1000-vliegtuigen kunnen dit comfortabel volbrengen in zestien tot zeventien uur met een vergelijkbaar brandstofverbruik als de trans-pacific-vluchten”, zegt een woordvoerder van Cathay Pacific tegen CNN.

Langste vlucht voor Cathay Pacific

De langste vlucht stond op naam van Singapore Airlines. Het ging om een vlucht van New York naar Singapore. De afstand tussen de twee bestemmingen bedroeg 15.349 kilometer. Echter, de vliegduur was langer dan die van Hong Kong naar New York. De Singapore Airlines-vlucht duurde circa 17,5 uur. Cathay Pacific laat weten altijd bezig te zijn met het maken van noodroutes voor mogelijke gebeurtenissen en scenario’s in de wereld. “We vergelijken dagelijks vliegroutes en plannen en vliegen wat op die dag de meest efficiënte route is”, vervolgt de woordvoerder.

