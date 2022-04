Elbers spreekt KLM’ers toe: “Collega’s, bedankt”

KLM-directeur Pieter Elbers laat zich in een videobericht aan het KLM-personeel positief uit over de benoeming van Marjan Rintel als nieuwe CEO. Over drie maanden neemt Rintel de taken van hem over.

Elbers vertelt dat de Raad van Commissarissen (RvC) op zoek ging naar een opvolger vanaf het moment van de aankondiging dat er voor hem geen derde termijn als CEO van KLM komt, sinds januari dus. Marjan Rintel is uit de bus komen rollen als nieuwe CEO en treedt per 1 juli aan. Logischerwijs betekent die datum dan ook het einde van de termijn van Elbers. “We kunnen immers niet met twee kapiteins op één schip zitten.”

In de videoboodschap geeft Elbers aan alle vertrouwen te hebben in Rintel. “Ik ken Marjan. Ik heb in het verleden met Marjan bij KLM gewerkt, en ook in haar periode bij de NS hebben we op verschillende momenten met elkaar samengewerkt.” Elbers zet in op een soepele overgang en wil Rintel daarbij ondersteunen: “Ik zal er vanuit mijn positie alles aan doen om Marjan zo goed mogelijk te helpen een goede start te maken bij KLM en het roer, in deze nog steeds woelige zee, van mij over te nemen.“

Waardering alom

Elbers vertelt hoe hij sinds de bekendmaking van zijn vertrek “ongelooflijk veel mooie en dierbare reacties” van KLM’ers heeft mogen ontvangen. Verder zegt hij: “Dat heeft me best wat gedaan. Ik vond het mooi en warm. En het heeft me doen realiseren wat een geweldig en mooi bedrijf we eigenlijk met elkaar zijn.”

Collega’s van KLM geven sinds januari vaak aan Elbers te waarderen en hem te zullen gaan missen. “En zo heb ik dat zelf natuurlijk ook gevoeld en ervaren.” Hij kijkt dan ook met warme gevoelens terug op zijn tijd bij de maatschappij: “Het is nog een beetje te vroeg voor afscheidswoorden, maar de afgelopen dertig jaar zijn een ongelooflijk mooie en rijke reis met KLM geweest.”