Kritiek op besluit: “Dat had KLM anders kunnen doen”

Deze week kondigde KLM aan dat NS-topvrouw Marjan Rintel Pieter Elbers opvolgt. De CEO van het spoorwegbedrijf staat direct een uitdaging te wachten.

Pieter Bootsma en Rintel zouden de twee beste kandidaten zijn om het werk van Elbers over te nemen. Air France-KLM-topman Ben Smith, die zijn contract vlak na de aankondiging van Rintel zijn contract met vijf jaar kan verlengen, had naar verluidt liever Bootsma als topman gezien. Het personeel deelde die voorkeur. Sterker nog, men dacht dat Bootsma de nieuwe CEO van KLM werd. Het tegendeel bleek waar. “Rintel zal zich moeten bewijzen. Bootsma is gepokt en gemazeld en zit al een tijd in Parijs”, aldus Chris van Elswijk, voorzitter van de Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel (VNC), tegenover de Volkskrant.

Marjan Rintel kan als KLM-topvrouw vanaf 1 juli 2022 gelijk aan de bak © NS

Smith pleit ervoor dat Air France-KLM gecentraliseerd wordt. De Raad voor Commissarissen (RvC) schoof Rintel naar voren om te bewerkstelligen dat KLM haar zeggenschap behoudt. De NS-topvrouw kan daarmee vanaf 1 juli 2022 direct beginnen. “Zij moet onze zelfstandigheid verdedigen, opdat wij onze eigen broek kunnen ophouden. We willen geen lijndienst worden van Parijs”, vervolgt Van Elswijk.

Nieuwe KLM-CEO

Begin januari kwam het nieuws naar buiten dat Elbers geen derde termijn inging. Het besluit zou ‘na goed overleg’ genomen zijn. Er zou in ‘alle rust’ naar een opvolger gezocht worden. Onder meer PostNL-topvrouw Herna Verhagen, Rabobank-topman Wiebe Draijer en chief transformation officer Oltion Carkaxhija zouden toentertijd mogelijke kandidaten zijn om de functie als KLM-CEO over te nemen. Ondanks dat Rintel benoemd is tot nieuwe topvrouw van de maatschappij, wil KLM hierover een advies. De luchtvaartmaatschappij laat weten dat de ondernemingsraad ‘veel ongemak bij het moment van betrokkenheid’ voelt en ‘teleurgesteld te zijn’ dat het advies ‘zo zichtbaar’ moet plaatsvinden.

Van Elswijk denkt dat de benoeming niet de schoonheidsprijs verdient. “Marjan moet iets rechtzetten, al kan ze er niks aan doen dat de procedure wellicht niet goed is verlopen. Het is jammer dat de controverse met de ondernemingsraad voor de bühne wordt uitgevochten. Dat had KLM anders kunnen doen”, zegt de voorzitter van VNC.