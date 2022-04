‘Frisse’ Frisian Flag 2022 | Fotoreportage

Afgelopen maandag ging de luchtmachtoefening Frisian Flag van start. Jaarlijks vindt deze oefening plaats vanaf de vliegbasis Leeuwarden. Peter Steehouwer en Robert Verbrugge maakten prachtige foto’s van de deelnemende toestellen.

Frisian Flag is een Combined Air Operations-oefening (grootschalige luchtoperaties) met meerdere nationaliteiten en typen jachtvliegtuigen. Tijdens de oefening wordt onder andere het verdedigen van het (Europese) luchtruim en het kunnen werken in grootschalig coalitieverband tijdens operaties beoefend.

De eerste week van Frisian Flag vond plaats onder zeer wisselende weersomstandigheden. Afgelopen vrijdag was het zelfs winter in Friesland! Vanwege het weer werden sommige oefenvluchten afgelast, of vonden alleen boven land plaats. Tijdens Frisian Flag wordt veel gevlogen in het grote militaire oefengebied boven de Noordzee. Als de zeegang te hoog is, wordt er niet geoefend boven zee. Als een vlieger zijn toestel met de schietstoel zou moeten verlaten, is de overlevingskans door de hoge golven een stuk kleiner.

In het luchtruim boven Noord-Nederland wordt druk geoefend tijdens Frisian Flag © Robert Verbrugge

De Canadese luchtmacht is aanwezig met zes CF-18 Hornet toestellen. Eerder deze week werd bekend dat de Canadese Hornets binnen enkele jaren worden vervangen door de F-35. Misschien is dit dus wel de laatste keer dat er Canadese Hornets op Leeuwarden te zien zijn.

Canadese CF-18 Hornet © Peter Steehouwer

Canadese CF-18 Hornet © Peter Steehouwer

Canadese CF-18 Hornet © Peter Steehouwer

De Italiaanse luchtmacht is op Leeuwarden present met de Tornado en de Eurofighter Typhoon. Ook de Tornado is een oudgediende. Zo namen Italiaanse en Britse Tornado’s deel aan operatie ‘Desert Storm’, tijdens de Golfoorlog in 1991.

Italiaanse Tornado IDS © Peter Steehouwer

Italiaanse Tornado IDS in de ‘break’ boven Leeuwarden © Peter Steehouwer

Italiaanse Eurofighter Typhoon © Peter Steehouwer

Traditiegetrouw is Frankrijk met een sterke afvaardiging van de partij in Leeuwarden tijdens Frisian Flag. Dit jaar kwam de Franse Marine met drie Rafale M gevechtsvliegtuigen. Een van de Rafales had een speciaal beschilderde staart. De Franse luchtmacht stuurde enkele Mirage 2000D bommenwerpers. Onder de romp van één daarvan is duidelijk een lasergeleide oefenbom zichtbaar.

Rafale M van de Aeronavale (Franse marine) met speciaal beschilderde staart © Peter Steehouwer

Rafale M van de Aeronavale (Franse marine) © Peter Steehouwer

Vier Mirage 2000’s van de Franse luchtmacht © Peter Steehouwer

Mirage 2000D van de Franse luchtmacht © Peter Steehouwer

Franse Mirage 2000D © Peter Steehouwer

Franse Mirage 2000D © Peter Steehouwer

Franse Mirage 2000D in de start vanaf Leeuwarden © Peter Steehouwer

De Amerikaanse luchtmacht is met maar liefst twaalf F-16’s op Leeuwarden vertegenwoordigd. Deze F-16C’s zijn van het 510th Fighter squadron, met als thuisbasis Aviano (Italië). Enkele toestellen zijn gespoten in een afwijkende kleur grijs. Het gaat om het zogenaamde ‘Have Glass V’ kleurenschema, met speciale radar-absorberende verf.

Amerikaanse F-16C in Have Glass kleurenschema © Peter Steehouwer

Amerikaanse F-16C ‘met de vlam in de pijp’ © Peter Steehouwer

Amerikaanse F-16C van het 510th FS. Let op de paarse vlieghelm in squadronkleur © Peter Steehouwer

Nederlandse toestellen doen uiteraard ook actief mee aan Frisian Flag. Deze editie had een dubbele primeur voor de F-35: voor het eerst F-35’s als deelnemer én de eerste keer dat Nederlandse F-35’s deelnamen aan Frisian Flag.

Eén van de nieuwste Nederlandse F-35’s landend op Leeuwarden © Peter Steehouwer

De ‘business end’ van de Pratt&Whitney F135, de motor van de F-35 © Peter Steehouwer

Nederlandse F-35 vlak voor ‘touch down’ op Leeuwarden © Peter Steehouwer

Naast de F-35’s doen ook Nederlandse F-16’s mee aan Frisian Flag. 312 squadron van Volkel is de laatste Nederlandse F-16 eenheid en zal later dit jaar de eerste F-35 ontvangen. In 2024 neemt 312 squadron afscheid van de F-16.

F-16AM van 312 squadron, afkomstig van vliegbasis Volkel © Robert Verbrugge

F-16AM van 312 squadron met naverbrander © Robert Verbrugge

Nederlandse F-16AM ‘burning rubber’tijdens landing op Leeuwarden © Robert Verbrugge

Nederlandse F-16AM van 312 squadron landt op een winters Leeuwarden © Robert Verbrugge

Tijdens een internationale oefening als Frisian Flag, zijn er ook regelmatig bezoekende toestellen te zien. Hoewel België en Polen dit jaar niet met toestellen deelnemen aan de oefening, kwamen ze wel met een Falcon 7X (België) en een C295M (Polen) naar Friesland. Vermoedelijk brachten deze toestellen militaire waarnemers naar Leeuwarden. Amerikaanse F-35’s, die sinds kort op de Britse basis Lakenheath zijn gestationeerd, kwamen voor een lunchstop.