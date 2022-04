Schiphol doet poging personeelstekort op te lossen

Schiphol doet een poging meer personeel aan te trekken. Door de krappe arbeidsmarkt kampt de luchthaven al lange tijd met tekorten.

Op Schiphol zijn acht afhandelingsbedrijven actief waaronder Aviapartner, Swissport en Viggo. Afgelopen zomer werd het personeelsgebrek bij deze bedrijven zichtbaar blootgesteld. Vooral bij de grondafhandeling was veel te weinig personeel. Dat resulteerde geregeld in complete chaos waarbij passagiers hinder ondervonden. Enkele vluchten vertrokken zelfs zonder bagage. Ook moesten reizigers na aankomst op Schiphol drie uur op hun koffers wachten. Terwijl bij de beveiliging nieuwe mensen werden aangenomen, bestond de vrees dat personeel met meer ervaring extra druk zou ervaren, omdat de nieuwelingen nog niet in staat zouden zijn alle taken uit te voeren. Het gaat dus niet alleen om het aantrekken van nieuw personeel, ook om het inwerken ervan.

Tekorten door coronacrisis

Dat er zulke tekorten heersten hangt samen met de coronacrisis. Het aantal vluchten nam toen wereldwijd af. Vliegtuigen stonden aan de grond en er was simpelweg geen of weinig werk voor het grondpersoneel. Gevolg: ontslagen. Duizenden medewerkers verloren hun baan en gingen op zoek naar ander werk. Vorig jaar zomer bleek dat de tekorten veroorzaakt werden door de onzekerheid waarin de luchtvaartsector verkeerde. Doordat er ‘dipjes’ verwacht werden, prefereerden mensen banen met meer zekerheid in plaats van een baan op Schiphol. Daarnaast zouden de arbeidsvoorwaarden niet aantrekkelijk genoeg zijn geweest.

Banenmarkt Schiphol

Door middel van een banenmarkt wil Schiphol dit weekend nieuw personeel aantrekken. De werkgevers zoeken volgens NH Nieuws voornamelijk naar nieuwe grondstewardessen en -stewards, platformmedewerkers, chauffeurs, beveiligers en schoonmakers. Omdat de nood hoog is, hebben sommige bedrijven al volledige contracten klaarliggen. Daarmee kunnen de nieuwe medewerkers op korte termijn direct aan de slag.