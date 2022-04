ITA: uitbreiding richting de toekomst

ITA Airways laat volgend jaar en het jaar daarop de vloot groeien met twaalf extra Airbus-toestellen. Met tien A320neo’s en twee A330-900’s wordt de capaciteit van de Italiaanse maatschappij aanzienlijk uitgebreid. De toestellen zullen geleased worden van AerCap.

UItbreiding in aantallen

ITA Airways, de maatschappij die in veel opzichten de opvolger van Alitalia is, is bezig met een substantiële uitbreiding. In september van het afgelopen jaar werden reeds vijftien toestellen geleased. Het ging hier om vijftien A220’s, twee A320neo’s, negen A321neo’s en vijf A330-900’s van ALC. Naast deze toestellen gaat de maatschappij acht A350-900’s in dienst nemen. Het eerste exemplaar van deze toestellen werd onlangs in de nieuwe blauwe livery gespoten.

Ita gaat niet alleen toestellen leasen. De Italiaanse flag-carrier bestelde ook 28 toestellen direct bij Airbus in december 2021. Hier gaat het om zeven A220’s, elf A320neo’s en tien A330-900’s. Tot het moment van levering maakt de maatschappij gebruik van een deel van de oude vloot van Alitalia, daarna kan ITA dus beschikken over een zeer moderne vloot.

De toekomst

Het lijkt allemaal erg serieus de goede kant op te gaan voor de jonge onderneming. Toch is de toekomst altijd onbekend. Diverse Europese ondernemingen zijn geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Italië. Een serieuze optionele partner voor de toekomst lijkt een combinatie van Lufthansa en de Italiaanse rederij MSC te zijn: samen zouden deze bedrijven een meerderheidsbelang willen nemen in ITA. Daarnaast zouden ook Indigo Partners en Air France-KLM de ontwikkelingen nauwgezet volgen en wellicht geïnteresseerd zijn. Dat deze spelers geïnteresseerd zijn komt niet uit het niets: op dit moment is ITA nog volledig in handen van de Italiaanse staat echter, deze zou graag een deel van haar aandelen van de hand doen. Een zelfstandige toekomst is gezien de bescheiden omvang van de maatschappij niet een levensvatbare optie en dus lijkt -gedeeltelijke- inlijving een logisch gevolg.