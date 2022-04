Vliegtuigje crasht in flatgebouw

In Engeland is een licht vliegtuigje in een wooncomplex gevlogen. De piloot heeft voor de impact het toestel kunnen verlaten met de parachute.

Rond twaalf uur ’s middags lokale tijd op 2 april vloog het vliegtuig het flatgebouw in Oxfordshire binnen. Het gebouw lag zo’n 96 kilometer noordwestelijk van het centrum van Londen. Volgens lokale bronnen is de piloot naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.

Tisa Kilby, een ooggetuige van de crash, meldt tegenover de BBC dat ze buiten de hond aan het uitlaten was toen ze getuige was van het voorval. “Ik keek omhoog en zag dat de man z’n vliegtuig verliet en dacht nog: dat is een vreemde plek om te gaan parachutespringen. Binnen vier tot vijf seconden maakte het vliegtuig een duikvlucht en crashte in het flatblok”. De lokale ambulancedienst, de South Central Ambulance Service, die de piloot naar het ziekenhuis bracht, meldt dat het om een oudere man ging.

Een noodlanding?

De locatie van de crash zorgt voor speculaties rond de toedracht. Het feit dat de piloot het vliegtuig met de parachute heeft verlaten doet logischerwijs vermoeden dat er sprake was van mankementen en dat de piloot niet langer in staat was de controle over het toestel terug te krijgen. De omgeving van het flatgebouw was weliswaar binnen de bebouwde kom, maar op een afstand van minder dan vijfhonderd meter van het terrein van de verlaten luchtmachtbasis RAF Upper Heyford. Wellicht stelde de piloot zich aanvankelijk in op een noodlanding aldaar. Vandaag de dag wordt de basis voor verschillende zaken gebruikt. Onder meer is er een auto-opslag gevestigd waar honderden voertuigen gestald staan. Ooggetuigen melden dat in de afgelopen weken in deze omgeving diverse vliegtuigen acrobatische manoeuvres uitvoerden. Meer over de oorzaak van de crash moet blijken uit nader onderzoek van de Britse AAIB.