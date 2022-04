Condor steekt vliegtuigen in een nieuw jasje

De Duitse luchtvaartmaatschappij Condor onthulde deze week haar nieuwe kleuren. De oranje-grijs-witte livery wordt ingeruild voor verticale strepen in vijf verschillende kleuren: rood, geel, blauw, groen en beige. Over de nieuwe look zijn de meningen verdeeld.

Niet ieder vliegtuig krijgt dezelfde kleur strepen: er worden vijf verschillende kleuren gebruikt. Aldus Condor staat dit voor de “diversiteit van Condors gasten en medewerkers en de veelheid aan mogelijkheden om met Condor de wereld te ontdekken.” Het doel is in 2024 tachtig procent van de vloot aangepast te hebben aan de nieuwe huisstijl. Maandag werd in Toulouse de nieuwe livery gepresenteerd bij Airbus: de vliegtuigbouwer levert binnenkort een nieuwe A330-900 op in een wit met groen gestreepte jas..

Vandaag voert de Duitse airline de eerste vlucht uit in een wit met geel gestreepte Airbus A321, registratie D-AIAD, bestemming Lanzarote. Komende zomer vliegen in totaal zes toestellen in de nieuwe livery vliegen. Het op Maastricht Aachen Airport gevestigde vliegtuigspuitbedrijf MAAS Aviation zal de resterende toestellen van de nieuwe kleuren voorzien. Men zou zo kunnen zeggen dat de machine die gespoten wordt in een variant van wit mer oranje strepen, een ‘Nederlands tintje’ heeft.

© Condor

Condor

In januari 2020 nam Polish Aviation Group, het moederbedrijf van LOT, Condor over. De maatschappij was onderdeel van de Thomas Cook Groep, die failliet ging. Condor kreeg in de overbruggingsperiode tussen het faillissement van Thomas Cook en de overname van LOT een lening van de Duitse overheid. LOT zou deze gelijk aflossen bij de overname. De aankoop had in april 2020 afgerond moeten worden maar LOT trok zich terug uit de deal. Hierna werd een meerderheidsbelang in het bedrijf gekocht door een investeringsmaatschappij. Hiermee was de maatschappij gered van een dreigend faillissement.