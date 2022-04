FNV voorziet ‘chaos’ op Schiphol komende zomer

Vakbond FNV voorspelt ook voor deze zomer problemen op Schiphol bij de beveiliging en afhandeling van passagiers en bagage door gebrek aan personeel. Vanuit de gelederen van de vakbond komt de verwachting naar voren dat een situatie gelijkend op die van vorig jaar zou kunnen ontstaan. Toen gebeurde het soms zelfs dat piloten meehielpen met het uitladen van bagage.

Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol, benadrukt hoe een dergelijke situatie voor alle betrokkenen problematisch is: “Die chaos zorgt niet alleen voor overlast bij de passagiers. De medewerkers op Schiphol staan enorm onder druk, met stress en ziekteverzuim als gevolg en gevaar voor de vliegveiligheid.”

FNV hield onder 252 medewerkers op de luchthaven een peiling. Van deze groep zegt 85% dat er onvoldoende personeel is om de grote vakantiedrukte op te vangen. Een nog groter deel van de ondervraagden verwacht een verhoogde werkdruk en 77% denkt dat dit zal leiden tot een hoog ziekteverzuim. Meer dan de helft verwacht dat er veiligheidsrisico’s bij komen kijken. Voor passagiers zouden de gevolgen naast langere wachttijden bijvoorbeeld ook merkbaar kunnen zijn in gemaakte fouten bij de afhandeling van bagage: tijdens de zomerperiode van vorig jaar bleef bagage vaker achter of kwam die aan op de verkeerde luchthaven.

Problemen met de arbeidstijdenwet

Van Doesburg kaart aan dat de chaos van vorige zomer leidde tot situaties waarin medewerkers op de luchthaven overuren moesten draaien, te lang werkten en te weinig rusturen in een werkweek hadden. De ontstane situaties zorgden ervoor dat de Arbeidstijdenwet in veel gevallen niet nageleefd werd, zo geeft de Arbeidsinspectie aan. De inspectie zag dat medewerkers diensten draaiden van meer dan twaalf uur en werkweken van boven de zestig uur.

Mogelijk vluchten schrappen

In de peiling wordt ook uitgebreider commentaar geleverd door de ondervraagden. Stress als gevolg van de onderbezetting is hier de rode draad. Schiphol is al enige tijd druk in de weer om meer personeel aan te trekken maar dit lukt maar mondjesmaat. De FNV wil dat hier gauw verandering in komt om een scenario zoals hierboven wordt geschetst te voorkomen. Als dit niet afgewend wordt dan is Van Doesburg onverbiddelijk: “Dan moeten er vluchten geschrapt worden.”