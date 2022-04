Miljarden aan verzekeringsclaims na Russische ‘vliegtuigdiefstal’

De Ierse leasemaatschappij AerCap heeft na ‘de grootste vliegtuigdiefstal ooit’ meer dan honderd toestellen in Rusland staan zonder perspectief deze nog terug te krijgen. Het bedrijf dient nu verzekeringsclaims in ter hoogte van meer dan 3,5 miljard dollar.

Enkele weken geleden werden de leasecontracten die met Russische maatschappijen waren gesloten beëindigd. Alle geleasete toestellen dienden uiterlijk op maandag 28 maart te worden teruggegeven aan hun rechtmatige eigenaar. Nu dit niet is gebeurd komt het grootste vliegtuigleasebedrijf ter wereld, AerCap, met verzekeringsclaims voor een bedrag van zo’n 3,5 miljard dollar vanwege het verlies van hun toestellen aan Rusland. Voor het intreden van de massale sancties tegen de Russische Federatie had AerCap 135 toestellen ondergebracht bij Russische luchtvaartmaatschappijen. Tot op heden zijn hiervan maar 22 jets veiliggesteld.

AerCap CEO bevestigt claims

Gus Kelly, AerCap-CEO, bevestigt tegenover investeerders dat het bedrijf de verzekeringsclaims heeft ingediend vanwege de vliegtuigdiefstal. Aercap is een van de vele leaseorganisaties die toestellen zag stranden in Rusland. Al met al zijn er zo’n 400 toestellen die eigendom zijn van een leasebedrijf achtergebleven in dit land. Voor deze bedrijven lijkt er weinig kans dat hun machines op korte termijn terugkeren, zeker na nieuwe Russische wetgeving die herregistratie en toe-eigening mogelijk maakt.

Illegaal gebruikt

“Veel van deze vliegtuigen worden nu illegaal gebruikt door onze voormalige klanten,” zegt Kelly naar aanleiding van de situatie. De CEO meldt dat zo’n vijf procent van AerCap’s vloot in Rusland actief was. Het bedrijf blijft onverminderd inzetten op de terugkeer van hun bezit. Toch is er allerminst zekerheid dat dit gebeurt, vandaar dat de verzekering alvast wordt ingeschakeld.

AerCap is de grootste civiele eigenaar van toestellen wereldwijd met zo’n 1750 vliegtuigen in de portfolio. Naast AerCap dienen ook andere verhuurders claims in. Zij zeggen dat de Russische manier van handelen en wetgeving indruist tegen internationale luchtvaartverdragen en neerkomt op diefstal.