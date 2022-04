Miljoenenbonus voor Ben Smith terwijl KLM’ers inleveren

Afgelopen maandag werd het jaarverslag van de Air France-KLM gepresenteerd. Hieruit valt op te maken dat topman Benjamin Smith bonussen ter waarde van meer dan drie miljoen euro ontvangt.

Ben Smith’s aandelenpakket wordt met nieuwe aandelen ter waarde van twee miljoen euro aangevuld. Daarnaast krijgt hij nog een variabele langetermijnbonus van 1,1 miljoen euro. Bovenop zijn reguliere salaris zou dit betekenen dat de Canadees zo’n 4.300.000 euro binnenhaalt. De bonussen kunnen echter niet direct worden uitbetaald, daar staatssteunregels voorschrijven dat dit pas mag gebeuren als 75 procent van de staatssteun is terugbetaald.

Air France-KLM heeft ten tijde van corona voor miljarden aan staatssteun ontvangen van zowel de Franse als de Nederlandse regering. Die laatste gaf KLM een lening om de coronacrisis te overleven, zij het onder voorwaarde dat er geen bonussen of dividenden uitgekeerd worden. Ondanks de staatssteun blijft het vermogen van de luchtvaartcombinatie 3,8 miljard euro in de min. Het bedrijf ziet dit natuurlijk graag veranderen en de verwachting is dat er snel een aandelenemissie zal plaatsvinden. Ook de Nederlandse staat kan dan mogelijk een lening van één miljard omzetten in aandelenkapitaal om zo ook invloed te kopen.

Personeel levert in, CEO schrijft bij

Ten opzichte van de ruim drie miljoen euro in 2020 is Smith’s beloning van 2021 gestegen met ruim veertig procent. Dit staat in schril contrast met de situatie van het KLM-personeel dat nog altijd tot twintig procent van het salaris inlevert. De meer dan riante beloning van Smith kan in Nederland net als vorig jaar op weinig begrip rekenen. De directie van KLM heeft aangegeven in 2021 juist geen bonussen of andere variabele beloningen toegekend of uitbetaald te hebben gekregen.

Positie van Smith

De CEO van het binationale concern is in Nederland al langere tijd niet onbesproken. Zo is hij de grote man van de centralisering die de zelfstandige positie van KLM bedreigt. Smith wordt naar alle waarschijnlijkheid herbenoemd voor een periode van vijf jaar tijdens de aandeelhoudersvergadering in mei. Topman Pieter Elbers van KLM moet terugtreden per 1 juli en plaats maken voor Marjan Rintel.