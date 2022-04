Air France Boeing 777 amper bestuurbaar | Audio

Een Boeing 777-300 van Air France was bij de landing op luchthaven Charles de Gaulle nog maar lastig te besturen, zo blijkt uit een geluidsfragment van de communicatie met de luchtverkeersleiding.

Het toestel, dat afkomstig was uit New York, is na een go-around veilig geland op een andere baan van de Parijse luchthaven. De piloten van het toestel deden een melding van problemen met de besturing. De oorzaak hiervan is nog onbekend en wordt momenteel uitgezocht door de BEA, de Franse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor veiligheidsonderzoeken.

Communicatie

Waar in de meeste landen uitsluitend Engels wordt gesproken met de luchtverkeersleiding, is dat in Frankrijk niet het geval. Wanneer een Franstalige piloot met een Franstalige luchtverkeersleider wil spreken is het gepermitteerd dit in het Frans te doen. Op de meeste vluchten van Air France zal dan ook, in geval toegestaan, Frans worden gesproken.

Air France

Air France heeft nog niet op het incident gereageerd. Het is ook ongebruikelijk dat maatschappijen dat doen wanneer iets niet groot in de publiciteit komt. Of de passagiers iets hebben meegekregen van de problemen is onbekend. Het is aannemelijk dat zij alleen van de go-around iets hebben gemerkt.