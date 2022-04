JetBlue wil Spirit kopen en een van de grootste worden

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue wil prijsvechter Spirit overnemen. De overname zou JetBlue tot een van de grootste Amerikaanse maatschappijen maken, met een uitgebreid netwerk.

Het bod komt vlak voor de geplande fusie tussen Spirit en Frontier Airlines die naar verwachting niet meer doorgaat.

Fusie

Frontier, een budgetmaatschappij uit Denver, Colorado, wilde met Spirit een low-cost blok vormen in de VS. Veel andere ‘prijsvechters’ in de Verenigde Staten opereren met een ander model. Zo krijgen reizigers bij Southwest standaard twee koffers ruimbagage en heeft JetBlue snacks en drankjes aan boord. Spirit en Frontier hanteren een strenger beleid,wat vergelijkbaar is met dat van veel Europese maatschappijen.

JetBlue

Mochten de aandeelhouders van Spirit het bod van JetBlue accepteren, dan zou het bedrijf de negende grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld worden op basis van vlootomvang. JetBlue beschikt over 282 vliegtuigen, Spirit over 176. Met hun gecombineerde vloot van 458 toestellen zou Ryanair, met slechts twee vliegtuigen minder, worden ingehaald.

Toekomst

Wat de plannen van de Amerikaanse maatschappij zijn is onbekend, al heeft het bedrijf al wel aangekondigd dat het de bedrijfsvoering van Spirit wil aanpassen. Of de merknaam blijft bestaan is niet zeker. Ondertussen blijft JetBlue uitbreiden. Zo kondigde het bedrijf kort geleden aan meer trans-atlantische vluchten uit te gaan voeren.