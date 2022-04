Pilotentekort neemt toe door gebrek aan instructeurs

Het tekort aan vliegers groeit in de Verenigde Staten steeds verder nu veel reisrestricties verdwijnen.

De Amerikaanse prijsvechter Southwest Airlines kan in 2022, vanwege een tekort aan instructeurs, minder piloten aannemen dan zij wil. Afgelopen weekend zou de maatschappij al diverse vluchten hebben geannuleerd vanwege een gebrek aan vliegers.

Pilotentekort

Waar de maatschappij dit jaar 1350 nieuwe vliegers in dienst wilde nemen is dat aantal inmiddels teruggebracht naar 1200, terwijl het bedrijf al kampt met een groot tekort. Ook andere Amerikaanse maatschappijen zijn haastig op zoek naar nieuwe piloten.

Opleiding

De opleiding tot piloot ziet er in de Verenigde Staten anders uit dan in Europa. Amerikaanse vliegers moeten 1500 vlieguren hebben voordat zij kunnen gaan werken bij grote maatschappijen. Die vlieguren moeten zij maken als bijvoorbeeld vlieginstructeur of piloot op kleine passagiersvliegtuigen. De verplichting om 1500 vlieguren te hebben, die er in Europa niet is, leidt ertoe dat het in de VS vaak meer dan vier jaar duurt voordat iemand bij een grote maatschappij mag werken. In Europa is dat meestal zo’n twee jaar.

Southwest

Wanneer een piloot wordt aangenomen bij een maatschappij moet hij of zij eerst met instructeurs vliegen, totdat de piloot toestemming krijgt om ‘regulier’ te vliegen. Het tekort aan deze instructeurs, die zelf ook vliegen bij Southwest, leidt ertoe dat er minder nieuwe piloten kunnen worden aangenomen door de maatschappij.