Jubileum: KLM 50 jaar naar Dubai

Op 5 april 1972, deze week vijftig jaar geleden, startte KLM met de verbinding naar Dubai. Wat begon met een wekelijkse vlucht met meerdere transfers is nu een grote bestemming met soms meerdere KLM-vluchten per dag.

50 jaar Dubai: grote veranderingen

Vijftig jaar geleden vertrok een DC-8 van KLM om via Athene en Dharaan (Saoedi Arabië) uiteindelijk aan te komen in Dubai. Vandaag de dag vliegen vooral de Boeing 777’s van KLM in zo’n zes uur en 45 minuten non-stop.

Het Midden-Oosten was voor KLM in 1972 zeker al geen onbekend terrein meer. Zo vloog de maatschappij reeds op Abadan (Iran), Amman (Jordanië), Bagdad, Beiroet, Damascus, Dharaan, Dubai, Jeddah, Teheran, en Tel Aviv. Deze vluchten vonden plaats op een wekelijkse basis en hadden meerdere tussenstops. Waarschijnlijk bevonden zich aan boord van deze vluchten ook ingenieurs, in Dubai was immers in 1966 olie ontdekt. De ontginning van deze bodemschat zou grote veranderingen betekenen voor het staatje.

De groei van Dubai is onder andere te zien in het aantal passagiers dat naar het land afreisde. Volgens KLM ontving Dubai krap 500.000 passagiers in 1970 waar Schiphol ruim tien keer die hoeveelheid kreeg te verwerken. In 2019 was Dubai’s grote vliegveld inmiddels goed voor 86,4 miljoen in 2019 en is daarmee de 72 miljoen reizigers op Schiphol in datzelfde jaar voorbij. In de toekomst lijkt het land zelfs een tweede megaluchthaven te willen bouwen.

KLM-Dubai de laatste jaren

Deze eeuw is Dubai echt een grote bestemming geworden. KLM realiseerde sinds 2004 een totale cumulatieve capaciteit van zo’n 5,7 miljoen stoelen. Maar liefst tien verschillende vliegtuigtypes zijn hiervoor ingezet met onder andere de MD-11 en de Boeing 747 als publieksfavorieten. Van alle vliegtuigen werd de B777-200ER tussen nu en 2004 als enige consequent ingezet en met 316 stoelen is dit type ook verantwoordelijk voor twee derde van de totale capaciteit over die jaren.

KLM biedt in 2022 336.000 stoelen aan naar Dubai, zo meldt Cirium data. Dit is qua capaciteit, het verkoopniveau nog buiten beschouwing, 83% van het niveau van 2021, het beste jaar ooit voor deze bestemming. Wel is het een groei van zeker 36% ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

Ook deze week wordt weer druk naar de oliestaat gevlogen: maar liefst tien vluchten. Elke dag is er een non-stop vlucht van en naar Dubai en driemaal wekelijks is er een dienst die het driehoekstraject tussen Amsterdam, Riyad en Dubai onderhoudt. De volgende KLM-vliegtuigen zijn te zien op Dubai Int. Airport (DBX): de types B777-300ER, B777-200ER, B787-9 en A330-200.