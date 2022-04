Ook niet-Europese maatschappij moet passagiers soms compenseren

Ook luchtvaartmaatschappijen die niet in de EU zijn gevestigd moeten passagiers conform de Europese regels compenseren bij vertraging, indien zij op de betreffende route samenwerken met een Europese maatschappij.

Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag opnieuw bevestigd nadat in 2018 al een soortgelijke zaak voorlag. De uitspraak volgt op basis van een klacht die drie passagiers hadden ingediend over het Amerikaanse United Airlines. De reizigers hadden bij Lufthansa een vlucht geboekt van Brussel naar San José in Californië. Lufthansa voert op die route de vlucht van Brussel naar Newark uit, waarna passagiers het tweede traject van de reis afleggen met United. Echter, de United-vlucht landde uiteindelijk met meer dan drie uur vertraging. In een dergelijk geval moeten passagiers op grond van Europese regels gecompenseerd worden.

Het was in dit geval echter niet duidelijk of deze regels ook van toepassing zijn op de aansluitende Amerikaanse vlucht. Dat is wel het geval, zo oordeelt het in Luxemburg gezetelde Hof. Voor EU-recht vormen twee of meer aaneensluitende vluchten altijd één geheel, en handelen maatschappijen van buiten de Europese Unie namens de maatschappij waarbij het ticket geboekt werd. Indien er vervolgens meer dan drie uur vertraging ontstaat moeten zij passagiers conform de Europese regels compenseren. De buitenlandse maatschappij mag daarbij wel om compensatie te vragen bij de boekingsmaatschappij.