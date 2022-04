Wc-rollen vermaken passagiers bij vertraging

In de luchtvaartwereld is vertraging een van de grootste ergernissen. Helaas is het ook iets waar iedereen vroeg of laat wel een keer mee te maken krijgt. Om te vermijden dat de sfeer aan boord hierdoor zou verslechteren kwam de bemanning van Southwest Airlines in Chicago op een idee. De weg naar een lach op eenieders gezicht: een race met wc-papier!

Vlucht WN2783 verbindt Chicago Midway International (MDW) in Illinois met Buffalo Niagara International (BUF) in de staat New York. Volgens het schema zou deze vlucht moeten vertrekken om 20:10 lokale tijd en aankomen in Buffalo om 22:25. Op 3 april was dit echter niet het geval: Southwest had te maken met IT-problemen en zodoende was er sprake van een vertraging bij vertrek.

Shoutout to @SouthwestAir for making this the most interesting flight delay ever with a…toilet paper race. pic.twitter.com/VUTgQenp6Z April 4, 2022

Pret met wc-rollen

Hoewel vertraging op dit traject vaker voorkomt door weersomstandigheden en zeker ook de laatste tijd door personeelstekorten, ging de bemanning hier in dit specifieke geval inventief mee om. Op twitter zijn beelden te vinden van de cabine een Southwest Airlines Boeing 737-800 waarin de inzittenden zich vermaakten met de aanwezige voorraad wc-papier. Zo vond er een competitie plaats tussen de passagiers aan weerszijden van het gangpad. De beide teams moesten hun eigen rol toiletpapier zo snel mogelijk zien uit te rollen. Dit gebeurde door de rol van voor naar achter over de hoofden door te geven. Belangrijk hierbij was de slinger intact te laten. Wanneer hij brak begon de estafette opnieuw.

De teams werden aangemoedigd door een eigen uit het cabinepersoneel afkomstige cheerleader. De video laat zien dat de teams aan elkaar gewaagd waren alhoewel de passagiers aan de rechterkant van de Boeing 737 een nauwe voorsprong leken te hebben. Helaas is niet duidelijk welk team als winnaar uit de bus kwam. Echter, de vertraging zal door de meeste inzittenden niet langer een reden tot humeurigheid zijn geweest. Het vliegtuig kwam uiteindelijk om 23:28 lokale tijd aan in Buffalo, net iets meer dan een uur later dan gepland.